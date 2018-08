ENCONTRO DE NEGÓCIOS TRAZ OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS

A 13ª edição do Encontro de Negócios, promovida durante a 30ª Expo Usipa, deve gerar negócios para todas as empresas demandantes. É o que revela a pesquisa de satisfação realizada com 43 representantes da Aperam, Arcelor Mittal, Bemisa, Cenibra, Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), Gerdau, Usiminas, Vale e Vallourec.

O 13º Encontro de Negócios foi realizado nos dias 19 e 20 de julho, das 8h às 17h, na Usipa, entre representantes das demandantes e das empresas expositoras. No total, ocorreram 890 reuniões e 100% dos entrevistados afirmaram que o encontro deve gerar negócios para a empresa.

Deste total, 37% têm expectativa de realizar negócios a curto prazo, 51% esperam a concretização de negócios a médio prazo e os outros 12% apostam em negócios a longo prazo. Das nove demandantes, 67% ainda esperam efetuar negócios acima de R$ 50 mil.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Os entrevistados ainda listaram as expectativas com relação ao Encontro de Negócios e 93% deles pontuaram que as mesmas foram atingidas. Com relação aos contatos feitos com os representantes das empresas expositoras, 98% dos entrevistados afirmaram que os contatos realizados durantes as reuniões são interessantes para a empresa.

Com relação à importância, organização, normas, estrutura do evento e apresentação das empresas ofertantes, 71,8% dos entrevistados classificaram esses aspectos como ‘ótimo’ contra 28,2% como ‘bom’. A pesquisa não contabilizou nenhuma avaliação como ‘regular’ ou ‘ruim’.

Segundo a gerente Administrativa da Usipa, Luiza Elizabete Andrade, o grande fluxo de avaliações positivas, e o fomento aos negócios entre demandantes e expositores, são o reflexo da responsabilidade que a Expo Usipa exerce ao longo de suas 30 edições. “Muito mais que traçar ideias, o evento inova e promove soluções”, afirma.