ESCOLA MUNICIPAL DE TIMÓTEO DIVULGA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Os alunos do 8º e 9º anos da Educação Fundamental, turno matutino, estão participando de projetos pedagógicos que estimulam a aprendizagem e a formação cidadãs. Os projetos foram iniciados na semana passada com o retorno do período letivo e abrangem cerca de 180 adolescentes. As atividades terão prosseguimento no correr do segundo semestre e contam com o apoio da equipe diretiva e da pedagoga Fátima da Silva Santos.

Voltado para os alunos dos dois anos, o projeto “A Covardia do Bullying” é coordenado pelo professor de Religião, Jairo de Souza Silva, e visa inibir as atitudes agressivas, verbais ou físicas nas escolas e na própria sociedade, incentivando o respeito ao outro. Neste mês, a temática será discutida a partir da análise do filme “O Extraordinário”, que trata das dificuldades de um garoto, que nasceu com uma deformidade facial, de se encaixar numa escola regular.

O outro projeto alia Matemática e tecnologia e atende aos alunos do 8º ano. Denominado de “Aprendendo a fazer planilhas”, a iniciativa utiliza os recursos da informática na aprendizagem de operações com números. “A informática está presente no nosso cotidiano. É preciso que os jovens se habituem com o uso dos recursos”, afirma a coordenadora do projeto, professora de Matemática, Adreíza Assis Drumond.

Já a professora Ana Lúcia Pessoa Afonso Campos, de Matemática, desenvolveu a iniciativa “Matemática Viva, com a caixa mágica”, que propõe a preparação dos alunos para diversas áreas da disciplina de forma lúdica. Este projeto começará na próxima semana e abrangerá os alunos do 9º ano.