ESPECIALISTA DÁ DICAS PARA MELHORAR O SINAL DO WI-FI

O número de pessoas utilizando internet em residências e estabelecimentos comerciais ou empresariais está cada vez maior. Seja através de notebooks, computadores, celulares ou outros dispositivos, diversas pessoas se mantêm conectadas 24 horas por dia, ligados à conexões Wi-Fi que, muitas vezes, apresentam problemas que prejudicam a navegação.

Para orientar seus clientes quanto ao uso eficaz do Wi-Fi, o gerente comercial da Giganet, Breno Barreto apresenta dicas importantes, alertando sobre diversas situações que passam despercebidas pelos usuários.

Primeiramente, Breno explica sobre o funcionamento do sinal Wi-Fi: “Quanto mais distante, e mais paredes houver entre o dispositivo e seu roteador Wi-Fi, menos potente será o sinal, e quanto maior o número de dispositivos online, mais lenta será a conexão”, disse. “Para melhorar a distribuição de sinal em cômodos distantes do roteador recomenda-se a instalação de um roteador adicional com cabo”, acrescentou.

Confira outras importantes dicas abordadas pelo gerente da Giganet:

– Nunca dobre ou enrole o cabo do modem, fazendo anéis muito pequenos, pois isso poderá interromper o sinal;

– Lembre-se: alguns sites de vídeos, jogos e serviços podem apresentar lentidão devido ao seu servidor de origem;

– Nunca resete o seu roteador;

– Mantenha seus equipamentos atualizados, assim como todos equipamentos eletrônicos, estes estão em contestante evolução;

– Tenha cuidado com aparelhos que causam interferência, como telefones sem fio e fornos micro-ondas;

– Fique atento aos aplicativos que sequestram sua internet: jogos online, streaming de vídeo, programas de download e outros, que exigem conexão constante, podem comprometer o seu sinal ao Wi-Fi;

– Caso o roteador fique em um andar da casa e os equipamentos que utilizam o Wi-Fi em outro, adquira um roteador adicional.

Em caso de problemas com a conexão, após reinicialização do modem e verificação dos cabos de internet, a Giganet coloca sua assistência técnica a disposição dos clientes através do suporte: 3618-7600 ou whatsapp: 31 99504-3209.