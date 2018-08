ESPETÁCULO INFANTIL GRATUITO NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

A Cia. Articularte de São Paulo, apresenta nesta quarta-feira (29), às 19h no Teatro do Centro Cultural Usiminas, o espetáculo “Menino Coragem”. O teatro de bonecos, que conta uma história de aventura de um menino e sua irmã, vai encantar públicos de todas as idades. Os interessados podem retirar ingressos gratuitamente na bilheteria do Centro Cultural Usiminas. A peça integra a programação da Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas, dentro da Série Espetáculos Didáticos, que leva à comunidade apresentações de espetáculos de qualidade que trabalham as mais diversas linguagens artísticas. A programação da Ação Educativa tem o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O espetáculo narra a história de um menino (Boneco Zaki) e sua irmã que se perdem da família e vivem uma aventura inusitada quando enfrentam situações estranhas, perigosas e divertidas. Com muita coragem, eles serão obrigados a cruzar uma floresta escura, com seres surreais, depois um mar de criaturas marinhas fantásticas, até chegarem em uma nova terra. Diversos bonecos e formas animadas de tamanhos variados ajudam a contar essa curiosa trama, praticamente sem uso de palavras.

Considerada uma das referências em teatro de bonecos no Brasil, a Cia. Articularte tem mais de 15 anos de estrada com um trabalho marcado por produções de envergadura teatral, divertidas e poéticas, sempre alinhavadas com estruturas de histórias míticas, ou contos exemplares, pesquisados e criados especialmente para o universo infantil.

Serviço:

29/8 – Menino Coragem

Cia. Articularte (SP)

Horário: 19h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Classificação: livre

Entrada gratuita, com retirada de ingresso na bilheteria

Mais informações: 31.3822.3031