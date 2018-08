ESTAÇÃO MEMÓRIA EM IPATINGA RECEBE EXPOSIÇÃO “TELAS E TELHAS”

Está aberta à visitação, até o dia 20 de agosto, a exposição “Telas e Telhas”, no museu Estação Memória ‘Zeza Souto’, no Centro de Ipatinga. A mostra, que foi aberta nesta quarta-feira (1º), reúne nove telas e 28 telhas pintadas pela artista e servidora pública da Prefeitura de Ipatinga, Cáthia Profeta.

Além de amigos da artista e visitantes, estiveram presentes na abertura da exposição o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira; a secretária de Educação, Eva Sônia Rodrigues Silva, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Luiz Campelo Filho, além de diretores e gerentes de diversos departamentos da prefeitura.

A artista Cáthia Profeta, que tem como inspiração as paisagens, conta que no início produzia seus trabalhos com lápis de cor, e então foi buscando aprimoramento, passando a praticar com tintas. Esta é a primeira vez que a artesã expõe suas produções de forma individual.

“É uma emoção muito grande poder expandir meu trabalho para o público. Gosto de pintar aquilo que estou vendo, coisas vivas e concretas. Já realizei exposições em conjunto com outros artistas, mas as minhas telas de forma exclusiva esta é a primeira vez. Estou muito feliz e satisfeita”, disse a entusiasmada funcionária pública.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, ressalta a importância de exposições como a “Telas e Telhas’. Segundo ele, o espaço da Estação Memória é uma oportunidade para os artistas da região mostrarem seus talentos.

“Ipatinga é uma cidade onde existem muitos artesãos. Portanto, trazer esses artistas, que muitas vezes não tinham a chance de apresentar seus trabalhos, para expor em um dos principais patrimônios históricos da cidade, é uma forma de valorizá-los”.

OFICINA

Nos dias 16 e 17 de agosto, o público poderá participar de uma oficina para confecção de Tapete de Barbante, de 9h às 12h, na Estação Memória. O curso será ministrado pela expositora Cáthia Profeta.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, no 3º andar da prefeitura, ou na Estação Memória, de 12h às 18h. Os participantes devem levar os próprios materiais, barbante nº 6 e 8 e agulha nº 4.

ESPAÇO DE ARTE

O espaço destinado para a exposição é coordenado pela Prefeitura de Ipatinga por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, através do Departamento de Cultura e via Seção de Patrimônio e Incentivo Cultural. O local é oferecido gratuitamente a artistas do município e toda a região para apresentação de trabalhos musicais, exposições, obras fotográficas e outras atividades dos mais variados segmentos.

Os interessados em mais informações sobre o espaço devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, no 3º andar da Prefeitura, ou pelos telefones 3829-8059 e 3829-8060.

“Fazemos uma seleção, uma vistoria no material que se deseja expor, até mesmo para respeitar as regras de um patrimônio histórico tombado. Com tudo aprovado, o artista faz a exposição e nós cuidamos da divulgação, realizando também o acompanhamento do evento”, explica o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira.