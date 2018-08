ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EXPANDIR OS NEGÓCIOS

Estar presente no meio digital é essencial para as empresas que querem expandir os negócios. Com um número tão grande de pessoas conectadas, a internet tem sido uma grande aliada na hora de informar, encantar e principalmente prospectar novos clientes para a sua empresa.

E por isso, para conseguir se destacar e multiplicar os negócios é preciso criar estratégias que estejam de acordo com a capacidade da empresa e principalmente que visem atender as necessidades dos clientes.

Ao longo desse artigo você vai acompanhar as 5 estratégias de Marketing Digital essenciais para sua empresa expandir os negócios.

ESTEJA PRESENTE NAS REDES SOCIAIS

Manter uma contato mais próximo com seu público-alvo é uma boa forma de agregar mais informação e conteúdo. E assim conseguir captar novos clientes.

Atualmente, as redes sociais são uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas por permitir um aproximação maior com as pessoas. Mas não pense que criar apenas uma página no Facebook, por exemplo, vai solucionar todos os problemas de sua empresa.

Assim como os outros setores da sua empresa que necessitam de estratégias seguras e bem elaboradas o desenvolvimento do Marketing Digital requer sobretudo planejamento.

CONHEÇA AS REDES SOCIAIS QUE SEU PÚBLICO MAIS FREQUENTA

Uma dica é fazer um levantamento por meio da análise das informações e perfis dos seus clientes e desenvolver conteúdos nos lugares onde eles estão mais presentes.

Se os clientes de sua empresa tem um perfil mais voltado para o business, por exemplo, vale a pena criar também uma conta no LinkedIN. Desenvolvendo conexões e ampliando a capacidade de divulgação da sua empresa de forma direcionada.

Assim sua empresa irá de fato conseguir atingir o público certo. E evitar os erros mais comuns do Marketing Digital. Afinal quanto mais pessoas conhecem sua empresa, maiores são as chances de expandir os negócios.

TENHA UM SITE CRIATIVO E MOBILE-FRIENDLY

Além de investir nas redes sociais da sua empresa é importante ter um site que tenha a mesma identidade. Ter um site criativo e que se adapte aos dispositivos móveis (site Mobile Friendly), ajuda na capacidade de navegação dos usuários.

Com tantas praticidades, as pessoas tem buscado sites que sejam fáceis de acessar. Além de ser uma maneira eficaz de aumentar o tempo de permanência dos clientes em seu site.

Outro fator é que os mecanismos de pesquisa como o Google, tendem a posicionar melhor as páginas que visam a qualidade de navegação dos usuários. Estar em primeiro nas pesquisas também ajuda a ampliar os resultados da sua empresa.

CRIE UM BLOG E PRODUZA CONTEÚDOS QUE GEREM VALOR

Quando falamos em estratégias de Marketing Digital a criação de um blog está entre as primeiras. E você sabe por quê? A informação é a peça chave para o bom desempenho de uma empresa na internet.

Quanto mais conteúdo relevante você disponibiliza para os seus clientes na web, maior será o entendimento deles sobre a sua empresa. E o melhor do blog é que você não precisa focar em apenas dizer: “Compre meu produto” ou “contrate meu serviços”.

Sua empresa pode desenvolver artigos que sejam do interesse do seu público, atraindo nas diversas etapas de vendas. Ajudando a despertar o interesse pela sua empresa de forma sutil e fazendo que ele chegue na etapa final de forma mais eficiente.

OFEREÇA MATERIAIS GRATUITOS COMO FORMA DE PROSPECTAR

Nessa mesma linha de pensamentos você pode incorporar ainda mais informação aos seus clientes. Oferecendo o que chamamos de “conteúdos relevantes” de forma gratuita a fim de preparar e também conseguir o contato do seu cliente.

• E-Books

• Kits de planilhas

• Guias, entre outros.

São formas de oferecer conteúdo gratuito e em troca receber mais informações e meios de contato, como e-mail do seu cliente, por exemplo.

INVISTA EM CONTEÚDO PAGO E ALCANCE MAIS PESSOAS

Outra maneira bastante eficaz de atingir um número maior de pessoas é investindo em conteúdos pagos como na plataforma do Google (AdWords) ou Facebook ( FacebookAds), por exemplo.

Através dessas ferramentas é possível criar e direcionar de forma mais ampla, os conteúdos que sua empresa desenvolve. E assim expandir os negócios.

Por meio da prática dessas estratégias de Marketing Digital sua empresa conseguirá alcançar uma quantidade maior de clientes em potencial e assim gerar mais negócios. Mas sempre com base em análises e um planejamento eficaz.

E como andam as estratégias de Marketing Digital da sua empresa? Compartilhe conosco suas opiniões e comentários sobre o assunto.