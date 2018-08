EXPLOSÃO DO GASÔMETRO DA USIMINAS CAUSA VÍTIMAS E GERA PÂNICO

A população de Ipatinga ficou sobressaltada com a explosão de um dos gasômetros da Usiminas, por volta das 12h30 desta sexta-feira (10). A princípio fala-se em várias vítimas graves.

Segundo o comandante do 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros, major Alessandro Nunes, não há necessidade de evacuação dos bairros próximos à Usiminas. Não houve chamas. “Houve vítimas não fatais, conduzidas para o Hospital Márcio Cunha” – informa.

A assessoria de Comunicação da empresa divulgou nota sobre o acidente: “A Usiminas informa que registrou uma explosão em um gasômetro da Usina de Ipatinga. Até o momento, não há registro de vítimas e toda a área de risco da usina foi evacuada. A equipe de brigadistas da empresa está atuando no local e a canalização de gás já foi bloqueada, não havendo vazamento. A Usiminas reitera que está fazendo monitoramento de gases nos bairros do entorno da usina e até o momento nenhuma anormalidade foi registrada.”

O estrondo foi ouvido em grande parte de Ipatinga. O deslocamento de ar quebrou vitrines de lojas e janelas de residências. No centro da cidade, teto de gesso do Banco Mercantil caiu e o Hipermercado Bretas também foi afetado.

A Usiminas expediu comunicado para o seu público interno, confirmando a explosão. Diz a nota: “Informamos que a explosão ocorrida no gasômetro, nesta sexta-feira, 10 de agosto, na Usina de Ipatinga, está controlada. Pedimos a todos que mantenham a calma porque a Usiminas está tomando todas as medidas necessárias. Quem estiver fora da Usina não deve retornar até que seja autorizado o novo acesso. Assim que tivermos outras informações compartilharemos com você em nossos meios internos”.

Estamos acompanhando os acontecimentos e voltaremos com mais informações.