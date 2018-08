FABRICIANO LANÇA BANCO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, lançou o Banco de Alimentos, criado em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social (Comsea). O objetivo é eliminar o desperdício de alimentos e combater a fome no município.

A Igreja Presbiteriana do bairro Melo Viana cedeu o espaço na rua Açaí, 250, no bairro Floresta, onde funcionava a creche Rosa de Saron por cinco anos para a administração municipal receber alimentos dos supermercados, sacolões e de agricultores familiares. O termo de cessão de locação foi assinado nesta sexta-feira (17), entre representantes da prefeitura e membros da diretoria do projeto “Mãos Dadas”, ligado à igreja.

Para a Secretária de Governança de Assistência Social, Patrícia Dias, o resultado será a economia para os cofres públicos e para as entidades. “Vamos economizar em hortifrúti, folhosos, entre outros, além de beneficiar as entidades e famílias inscritas no CadUnico, programa Bolsa Família”, disse.

As doações serão encaminhadas para o Hospital Dr. José Maria Morais, Cozinha Comunitária, abrigos de crianças e adolescentes, idosos, pessoa com deficiência, creches, além de famílias carentes. O município faz parte da Rede Leste de Banco de Alimentos (Relba), onde reúne todos os bancos do Leste de Minas Gerais, e já recebeu cerca de 3 toneladas da cidade São Sebastião do Anta.

Para fazer as doações, basta procurar a Secretaria De Governança de Assistência Social, localizada na Rua Duque de Caxias, 366, 2° andar, Centro. O telefone é o (31) 3846-7738. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 8h às 18h.