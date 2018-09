FEIRA AMIGO CÃO NO SHOPPING VALE DO AÇO

Acontece neste sábado 1º de setembro, a Feira de Adoção de Cães e Gatos no Shopping Vale do Aço. A ação, realizada em parceria com o Meu Amigo Cão, é evento fixo do Mall e reúne animais resgatados pela ONG que estão à espera de um novo lar. A Feira estará na Portaria 3 do Shopping Vale do Aço, das 10h às 16h.

Para ajudar esses grandes encontros da amizade, os voluntário do MAC ficarão à disposição dando orientações para os primeiros passos da adoção. Os cães e gatos, filhotes ou adultos, passam pelo veterinário, vacina e vermifugação e castrados ou com o procedimento agendado. Além disso, graças a uma parceria com a marca de ração Quatree, quem adota um animalzinho ganha um pacote de ração.

À ESPERA DE UM FINAL FELIZ

Em um dia de jogo de Brasil, enquanto todos comemoravam com muita alegria e diversão, Moscou, uma cadelinha grávida, teve um dos seus piores dias. Inocente, ela abocanhou um rojão na rua e foi ferida. Resgatada e cuidada pelos voluntários do MAC agora Moscou está à espera de um lar protegido. Moscou é uma cadelinha dócil e de médio porte que agora está pronta para ser feliz na companhia de uma família.