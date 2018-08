FIEMG DEBATE REDUÇÃO FISCAL PARA AUMENTO DE LUCRO

Os impostos, taxas e contribuições constituem um fator de atenção na gestão financeira de uma empresa. Visando alertar e orientar os empresários, a Fiemg – Regional Vale do Aço, promoveu nesta quarta-feira (8), palestra com o tema: “A redução fiscal como arma para aumento de lucro”.

De acordo com o Bacharel em Direito, Pós-graduado em Direito Processual Civil e Direito Tributário, Dr. Samarone Nogueira Martins, aumentar os lucros de uma empresa é algo perfeitamente possível de se conquistar com a estratégia correta. “A legislação tributária tem diariamente 39 normas editadas, o que implica numa complexidade para a área contábil da empresa de recolher o tributo de forma correta”, explicou.

Samarone orientou que o trabalho do contador, associado ao de um advogado otimiza e contribui para a economia fiscal. “As empresas estão sujeitas a cerca de 92 tributos, por isso o trabalho do contador, associado a um escritório de advocacia, torna essencial no acompanhamento e análise da legislação.”

Para o advogado, o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), é um exemplo de que é possível reduzir o custo fiscal. “O FAP pode reduzir anualmente entre 50 e 100% o índice sobre o RAT (Risco Ambiental do Trabalho) da folha de salário da previdência da contribuição previdenciária que muitas vezes, por ser algo deliberado pelos órgãos da receita federal, acaba sendo imperceptível, em contrapartida, se a empresa se atentar para o cálculo de redução, terá uma economia de 2 a 3% na sua folha de pagamento”, pontuou.

O analista de relações empresariais da Fiemg, Luíz Sérgio Martins Júnior, reforça que o tema é complexo e que a entidade tem trazido temas que atendam cada vez mais aos interesses das indústrias. “Nosso objetivo é atender aos anseios dos empresários apresentando soluções aos entraves da competitividade e sustentabilidade de seus negócios”, concluiu.