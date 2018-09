FSFX E AMMG DISPONIBILIZAM BIBLIOTECA VIRTUAL PARA CORPO CLÍNICO

Firmando o seu compromisso em oferecer o que há de melhor e mais moderno para os seus colaboradores, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), disponibiliza para todo o corpo clínico das unidades do Hospital Márcio Cunha (HMC) e do Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), acesso à Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG). A ferramenta representa um dos processos mais práticos, rápidos e seguros na busca por informações para a educação médica continuada.

Interligada à rede internacional de bibliotecas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o médico associado pode acessar mais de sete mil títulos de revistas disponíveis em todas as especialidades e milhares de artigos gratuitos listados pelo Medline, Pudmed e Lilacs. “A ferramenta é uma excelente plataforma de pesquisa e estudo. A Biblioteca Virtual é um apoio que o médico tem para buscar informações atuais e, assim, estar em constante evolução. Investir no crescimento dos nossos profissionais é um dos pilares da Fundação”, afirmou Mauro Oscar de Souza Lima, superintendente do HMC. A Biblioteca Virtual está disponível para todos os médicos cadastrados na Associação.

TREINAMENTO

Para auxiliar os médicos, o setor de Ensino e Pesquisa da FSFX realizou um treinamento que foi ministrado no último sábado (25). Foram abordados temas como a importância da educação continuada para o crescimento profissional e intelectual e, ainda, todas as interfaces da Biblioteca Virtual e utilização da ferramenta.

A médica radiologista Mara Delgado participou do treinamento e aprovou a iniciativa. “Ter acesso à literatura científica, por meio de artigos e capítulos de livros, permite o aperfeiçoamento do corpo clínico, o que não conseguimos de forma habitual. A Biblioteca vai acrescentar significativamente em nossa formação e nos manter atualizados, qualificando nossa atuação prática”, finalizou.