FSFX PARTICIPA DE WORKSHOP SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Mais uma vez a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), participa do Workshop de Segurança e Saúde Ocupacional. O evento que está sendo realizado em Ipatinga nesta semana, chega a sua 10º edição e conta com a presença de duas unidades de negócios da FSFX, a Usisaúde e a Vita – Soluções em Saúde Ocupacional.

O encontro que foi realizado pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-Minas), tem abordado diferentes aspectos da segurança e saúde ocupacional voltado para a indústria e seus colaboradores. Com uma programação extensa, composta de cursos e workshops, o evento conta ainda com estandes demonstrativos da Vita e da Usisaúde onde os participantes podem conhecer o trabalho das unidades.

O primeiro dia do evento foi dedicado a cursos introdutórios, já os workshops tiveram início na manhã de hoje (8). E nesta quinta-feira (9), o último dia do evento, terá a participação do diretor corporativo de Recursos Humanos da Usiminas e diretor executivo da FSFX, Luís Márcio Araújo Ramos, que apresentará no painel case de sucesso, os históricos e resultados do Sistema Integrado de Saúde Usiminas (Sisu). “O Sisu, modelo de gestão de saúde ocupacional foi desenvolvido por mim para as unidades da Usiminas. Desde a sua implantação em 2014, o sistema tem alcançando bons resultados, então é um prazer apresentar um programa que tem dado certo e dividir com os participantes do workshop a nossa experiência. O evento será uma boa oportunidade para trocarmos informações e juntos adquirirmos mais conhecimento”, afirmou Luís Márcio.

Para Amália Lage Leão, superintende de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da FSFX, participar de eventos como esse demonstra o interesse da instituição em aprimorar cada vez mais as suas práticas. “Estar presente mais uma vez no Workshop de Segurança e Saúde Ocupacional mostra que a FSFX cada vez mais investe em saúde, com o objetivo de contribuir diretamente no rendimento e qualidade dos serviços prestados pela instituição. Entendemos que investir em Saúde Ocupacional é investir no cuidado e no bem-estar do colaborador da sua empresa, preservando a integridade física e a qualidade de vida dele, oferecendo total assistência e melhorias contínuas no ambiente de trabalho”, explicou Amália.

UNIDADES

A FSFX sempre busca investir em saúde ocupacional e na qualidade dos seus serviços prestados. E para atender toda a população do Vale do Aço e das cidades ao redor, a instituição conta com a maior Operadora de Plano de Saúde na modalidade filantropia do país, a Usisaúde. Um dos diferenciais da unidade é manter o cuidado especial com seus clientes, por meio de um amplo e bem-sucedido programa de promoção da saúde. Onde coleciona resultados expressivos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida onde atua.

A Vita oferta serviços de saúde ocupacional, exames admissional, demissional, audiometria e acuidade visual, além de treinamento de segurança do trabalho e medicina ocupacional. A unidade tem como clientes empresas reconhecidas internacionalmente. O atendimento é destinado a instituições de diversos segmentos, independente do tamanho ou do número de colaboradores.