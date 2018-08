FUNDAÇÃO APERAM GARANTE DIVERSÃO DE ADULTOS E CRIANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO

Iniciando o mês, no próximo domingo (2), às 16h30 e às 18h*, a DaMa Espaço Cultural trás para o teatro da Fundação o espetáculo infantil Passarinhando. A peça conta a história de um passarinho que não queria ser cantor e descobre que a música pode ser muito divertida e que podemos fazer a mesma coisa todos os dias de maneiras diferentes, deixando a vida mais divertida. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Fundação Aperam Acesita a R$15, antecipados e meia entrada, e R$30 no dia/inteira. Somente será aberta a segunda sessão após esgotarem os ingressos da primeira sessão.

No domingo (16), às 16h30 e às 18h, o espetáculo infantil Procurando Firme, do Coletivo Aberto, segue com a programação para criançada. A história apresentada parece conto de fadas, mas não é. Também parece história para criança pequena, mas também não é! Com muita música e dinamismo, a história questiona os velhos valores do mundo das princesas (e, claro, do nosso!). A classificação é livre. Os ingressos antecipados/meia-entrada custam R$ 15,00, e no dia/inteira R$ 30,00. Somente será aberta a segunda sessão após esgotarem os ingressos da primeira sessão.

Na sexta (21), às 20h, a Fundação recebe o show Pedro Hoisel & Cris Diniz. O espetáculo musical tem a proposta de reunir em uma única apresentação canções premiadas nos festivais de músicas, além de outras músicas autorais e músicas de compositores consagrados, que influenciaram a carreira dos artistas. A classificação é livre e os ingressos antecipados/meia-entrada custam R$15, e no dia/inteira R$30.

Mais uma vez a Fundação tem a satisfação de trazer para seu público o espetáculo O Poderoso Negão, do comediante Thiago Carmona. No dia 22 de setembro, o teatro recebe o espetáculo de humor stand up, onde Thiago Carmona critica, analisa e desconstrói o cotidiano de uma maneira irônica, sarcástica e bem-humorada, levando o público a muitas gargalhadas. A classificação é 14 anos, e os ingressos antecipados/meia entrada custam R$ 20,00, e no dia/inteira R$40,00.

Fechando o mês, nos dias 29 e 30, acontece mais uma edição do Cine Cultura. A mostra de cinema com objetivo de promover o acesso à cultura, lazer e entretenimento de forma gratuita para comunidade.

Para acessar a programação completa é só entrar no site http://brasil.aperam.com/agenda/