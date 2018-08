GASTRONOMIA COM ROCK PROMETE MOVIMENTAR FABRICIANO

A Praça da Estação, no Centro de Coronel Fabriciano, sedia entre os dias 15 e 16 de setembro – sábado e domingo – o Gastronomia com Rock. Na programação, praça de alimentação com food trucks, espaço kids, presença das feiras Arte Viva e da Agricultura Familiar e shows com bandas regionais tocando o melhor do MPB e pop-rock nacional e internacional. O evento é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, em parceria com o Sindicato do Comércio do Vale do Aço (Sindcomércio) e Senac.

O Gastronomia com Rock está em sua segunda edição e visa fomentar o empreendedorismo, valorizar produção local e levar entretenimento e cultura para a população. Os profissionais e interessados no ramo da gastronomia também terão a oportunidade de aprender novas receitas e técnicas culinárias nas oficinas ministradas na Carreta-Escola do Senac, já confirmada para o evento. As oficinas são gratuitas e as inscrições começam na próxima segunda-feira, 3 de setembro.

Segundo a gerente de Turismo, Betinna Tassis, o evento terá uma programação diversificada para atender toda a família, além de movimentar a economia da cidade. “Para o público, é oportunidade de ouvir boa música e experimentar gastronomia local de forma gourmet. Para quem atua ou pretende atuar no ramo de alimentos, o evento oferece qualificação gratuita com receitas à base de mandioca e banana, cultivados pela agricultura familiar de Fabriciano. Já para o agricultor e empreendedor, é uma chance de venda e divulgação, valorizando a cadeia produtiva local”, explica.

MINI CHEFS

Os vencedores do Concurso Mini Chefs, projeto realizado pela E. M. Maria das Graças Ferreira, no Córrego Alto, também participarão do evento com dicas e receitas nutritivas e saborosas. Junto com as nutricionistas das gerências de Segurança Nutricional e de Alimentação Escolar da Prefeitura, os alunos vão ministrar oficinas gratuitas de cupcakes de chocolate funcional (com biomassa e casca de banana verde), mandioca com coco e beterraba. As aulas acontecerão numa cozinha aberta, que vai funcionar no local do evento. Não é necessária inscrição para estas oficinas.

CIDADÃO DO FUTURO

A Arena Cidadão do Futuro é o novo ingrediente adicionado à mistura da 2ª edição do Gastronomia com Rock. Nos dois dias de evento, alunos e educadores das escolas municipais estarão na Praça com apresentações e exposições dos trabalhados desenvolvidos no programa Formando Cidadãos do Futuro, ao longo do ano. No local, também serão oferecidas oficinas educativas de artesanato com reciclagem. As atividades também serão gratuitas.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

15 e 16 de Setembro (Sábado e Domingo) | Praça da Estação, Centro

Informações: Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, situada à Rua Dr. Querubino, 342, Centro. Telefone: (31) 3846-7739

FEIRA DE GASTRONOMIA E ATRAÇÕES CULTURAIS

Sábado e Domingo: 10h às 22h.

Praça de alimentação, artesanato, espaço kids, participação das Feiras Arte Viva e de Agricultura Familiar e shows com bandas regionais.

Sábado, às 17h30: Secos e Afinidades (cover Ney Matogrosso), Go Back e Burocratas.

Domingo, às 17h30: Tons do Brasil (canta Zé Ramalho) e Gertrudes.

ARENA CIDADÃO DO FUTURO

Sábado e Domingo: 10h às 17h.

Apresentações culturais, exposição e oficinas.

Cozinha Aberta com oficinas de cupcakes nutritivos. Participação especial dos Minis5 Chefs da E. M. Maria das Graças Ferreira, no Córrego Alto.

CARRETA-ESCOLA DO SENAC – OFICINAS DE GASTRONOMIA

Inscrições gratuitas na Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, a partir do dia 3 de setembro. Vagas limitadas.

Sábado| Mandioca

10h às 13h: Nhoque

14h às 17h: Pudim

Domingo | Biomassa de Banana

10h às 13h: Strogonoff

14h às 17h: Bolo de Chocolate