GIGANET APOIA 10º WORKSHOP DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A Giganet – internet 100% Fibra Óptica, apoiou durante esta semana, a 10ª edição do Workshop de Saúde e Segurança do Trabalho, promovido pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-Minas), disponibilizando uma conexão segura, ininterrupta e eficaz. O evento foi realizado no Centro Cultural Usiminas e contou com uma extensa programação, composta de cursos e workshops.

“Acreditamos que eventos como este são de extrema importância para as empresas da região, ampliando a troca de informações e despertando a cultura de conscientização sobre a segurança no trabalho”, disse Carlos Paiva, diretor da Giganet. “Dessa forma, a Giganet disponibilizou um serviço de internet eficaz, e pode contribuir para os resultados efetivos do workshop”, acrescentou.

GIGANET PARA EMPRESAS

Além de fornecer internet residencial, a Giganet possui serviços exclusivos para comércios, empresas e indústrias, oferecendo soluções de link corporativo e interligação entre matriz e filiais, através de fibra óptica, adaptando a necessidade de cada negócio. “Contamos com um moderno e equipado Data Center, com links redundantes que garantem internet dedicada com garantia ininterrupta de conexão, ou seja, as empresas mantêm toda sua estrutura online 24 horas por dia, 7 dias por semana, com estabilidade e segurança”, afirmou o diretor da Giganet.

Essas e outras informações da Giganet estão disponíveis no site www.giganetdc.com.br.