GIGANET LANÇA CAMPANHA INTERATIVA COM SEUS CLIENTES

A Giganet, internet mais rápida de Minas Gerais, lançou a campanha Feliz é ser Giganet! Com ela, os clientes ganharam voz para contar sobre sua experiência de navegação, acesso ao suporte e por quais motivos recomendam a empresa, já que ela é indicada por mais de 90% dos clientes.

Desde 2015 no mercado, a Giganet tem revolucionado a forma como as pessoas utilizam a internet no Vale do Aço. Por contar com uma moderna e robusta estrutura de Datacenter, a Giganet garante uma conexão ininterrupta e oferece links dedicados, sendo uma referência para as empresas. Além disso, possui servidores Netflix, Google, YouTube e Facebook que proporcionam uma navegação e experiência única para seus assinantes.

Fabrícia Medeiros, uma das primeiras clientes do bairro Cariru, aprova sua experiência com a Giganet. “Assim que ela ficou disponível em nosso bairro, fiz a assinatura. Em nossa casa estamos sempre conectados, seja pelo celular, computador ou vídeo game, e a experiência é sempre positiva”, disse.

Para Tiago Girão, empresário da Elite Multimarcas, esta era a solução que sua empresa precisava: “Meu negócio é muito voltado para internet, então precisava de um serviço rápido, ágil. E a experiência foi tão positiva que também utilizo a Giganet em minha residência. A empresa entrega o que promete, por isso indico a Giganet”, afirmou.

A Giganet 100% Fibra Óptica, além da sede localizada no bairro Horto, em Ipatinga, conta com lojas nos bairros Cidade Nobre, Canaã, Bom Jardim, Amaro Lanari, Limoeiro, em Ipatinga, Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano, Cidade Nova, em Santana do Paraíso, e nos bairros Ana Rita e Cachoeira do Vale, em Timóteo.

Os clientes que quiserem participar da campanha e contar sua experiência deverão entrar em contato com a Giganet através de suas mídias sociais (Facebook e Instagram: Giganet).