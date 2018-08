HMC REALIZA VII SIMPÓSIO DE CIRURGIA VASCULAR DO VALE DO AÇO

Em adesão à campanha nacional do Setembro Vascular, mês de atenção à saúde vascular, o Hospital Márcio Cunha (HMC), mantido pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), realiza, no dia 31 de agosto, o VII Simpósio de Cirurgia Vascular do Vale do Aço. Com o tema “Insuficiência Arterial dos Membros Inferiores e Síndromes Compressivas”, o evento acontecerá às 19 horas, no auditório da Unidade I do HMC. No encontro, serão apresentadas novas técnicas operatórias e a evolução da medicina na área, com a participação de médicos cirurgiões de destaque no cenário nacional.

“O encontro será uma oportunidade dos profissionais compartilharem com a região do Vale do Aço informações sobre as inovações conhecidas em simpósios e congressos nacionais e internacionais. Por meio do Simpósio, estamos reforçando nossa busca pela excelência dos profissionais e estudantes na prática médica de cirurgia vascular”, explica o angiologista e cirurgião Vascular do HMC, Leonardo D’Ávila Gonçalves.

A programação inclui uma palestra de abertura com a mestra em Cirurgia Geral e professora assistente na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Cristina Ribeiro Riguetti Pinto, com o tema “Quando realizar abordagem endovascular em síndromes compressivas?”. Na sequência, o presidente da Sociedade Mineira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Rodrigo Daniel Moreialvar, falará sobre “Varizes pélvicas, o que fazer?”. Participam ainda, o diretor da Ecocenter Medicina Diagnóstica, Adriano José de Souza, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Bruno de Lima Naves e o autor do livro “Escleroterapia com Espuma” e pioneiro da Escleroterpia com Espuma nas Américas, Francisco Reis Bastos.

SETEMBRO VASCULAR NO PARQUE IPANEMA

Encerrando a campanha do Setembro Vascular, no dia 30, a FSFX estará presente, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ipatinga, com uma programação especial no Parque Ipanema. Serão oferecidas ações de utilidade pública para a população, como aferição de pressão e glicose. Além disso, a equipe de especialistas vasculares do HMC realizará exames de ultrassonografia da aorta para evitar complicações futuras e, ainda, será montada uma artéria inflável onde as pessoas poderão entrar e conhecer por dentro as diferenças de um sistema vascular saudável e um doente.

Segundo o médico e coordenador de Cirurgia Vascular e Endovascular do HMC, Luiz Ronaldo Godinho Pereira, a ação tem o objetivo de orientar a população a ter uma maior qualidade de vida. “O evento no Parque Ipanema terá grande importância para a população do Vale do Aço se informar e receber as orientações corretas sobre as patologias vasculares. Nós vamos reunir todos os especialistas da região para tirar as dúvidas e auxiliar essas pessoas”, explica.

Serviço:

Setembro Vascular no Parque Ipanema

Data: 30 de setembro (domingo)

Local: Parque Ipanema

– Aferição de Pressão e Exame de Glicemia

– Ultrassonografia da aorta

– Visitação na artéria inflável