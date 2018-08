HOSPITAL DE FABRICIANO CAPACITA PROFISSIONAIS DO VALE DO AÇO

O Hospital Dr. José Maria Morais (HJMM) ofereceu, nessa quarta-feira (29), capacitação para médicos, enfermeiros e membros do Corpo de Bombeiros sobre Trauma Crânio Encefálico (TCE). O objetivo do treinamento é melhorar o socorro prestado pela equipe do Corpo de Bombeiros no local da ocorrência, permitindo assim um melhor atendimento do paciente, avaliação do quadro, triagem e correto encaminhamento para rede de urgência de Fabriciano e do Vale do Aço.

O HJMM tem as atribuições técnicas necessárias para atender TCE leve de média complexidade, mas é importante criar um desenho da Rede, juntamente com o Corpo de Bombeiros, para que o atendimento seja imediato, facilitado e que o quadro do paciente consiga ser revertido. “Para nós que estamos em campo, ter orientações sobre a triagem no momento do primeiro atendimento é muito importante. Isso fará com que a vítima seja acolhida de maneira adequada e conduzida para o hospital de referência”, explica o Tenente Wendell Moulaz, Coordenador dos Bombeiros do 11° batalhão.

“O tempo de resposta de atendimento ao paciente, dependendo da patologia, pode definir entre a vida e a morte do mesmo. Portanto, é importante que a corporação do Corpo de Bombeiros também conheça o desenho da Rede de Urgência e Emergência do Vale do Aço, objetivando a destinação correta do paciente na busca de um atendimento qualificado e mais humanizado,” ressalta Kátia Barbalho, diretora executiva do HJMM.

Por mês, o HJMM realiza 19 mil procedimentos entre consultas, diagnósticos, exames complementares e cirurgias, sendo 2,5 mil atendimentos hospitalares e 280 internações. O hospital possui 60 leitos, sendo 10 de UTI e 30 de clínica médica, 14 leitos destinados a realização de procedimentos cirúrgicos e seis para pediatria. O Hospital José Maria de Morais é referência de média complexidade para Coronel Fabriciano e, no ano passado, atendeu pacientes de outros 23 municípios.

O Secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, afirma que a capacitação garante a qualidade do Hospital e a saúde dos pacientes. “Procuramos a cada dia melhorar o atendimento do hospital, hoje somos referência no atendimento de micro urgência e emergência. A Gestão não abre mão de ter uma qualificação do atendimento logo quando o paciente chega. Daí a importância da realização de capacitação permanentes dos nossos profissionais e parceiros”, conclui.

TRAUMA CRÂNIO ENCEFÁLICO (TCE)

O TCE é uma lesão cerebral traumática que geralmente ocorre como resultado de acidentes graves. Os sintomas podem ser imediatos ou tardios e incluem confusão mental, visão turva e dificuldade de concentração. O atendimento imediato é fundamental, pois garante o diagnostico precoce, o que traz tratamentos rápidos e eficazes.