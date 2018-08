INSTITUTO CULTUAL USIMINAS ABRE PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA DO 2º SEMESTRE

Neste mês de agosto inicia-se mais uma temporada de atrações da Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas, em Ipatinga/MG. Espetáculos, oficinas e visitas orientadas marcam a programação do segundo semestre, cujas inscrições para atividades estão abertas. Depois de atender 24 mil pessoas entre estudantes, professores, famílias e 144 escolas do Leste mineiro no primeiro semestre deste ano, a Ação Educativa oferece mais atrações que visam promover a integração de áreas e linguagens como arte, cultura, educação e meio ambiente.

Neste semestre, a Ação Educativa oferece os programas Série Espetáculos Didáticos, Visitas Teatralizadas, Programa de Formação de Professores e Arte-Educadores, Arte em Família, Conhecendo a Usiminas Mecânica, Curso de Iniciação à Gestão da Cultura com Ênfase em Diversidade.

Assim como em 2017, os projetos da Ação Educativa “Aventura no Viveiro” e “Conhecendo a Usiminas” integram a programação do Projeto Xerimbabo Usiminas 2018, que ganhou novo formato e contará ainda com o “Conhecendo os Xerimbabos”, visitas orientadas e interativas ao Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus). O agendamento escolar para participação das atividades em setembro abre no dia 21 de agosto.

AGOSTO

Para o mês de agosto, o agendamento para o Espetáculo Didático “Menino Coragem”, da Cia. Articularte (SP), já está aberto para escolas e as famílias já podem retirar seus ingressos gratuitamente para a sessão do dia 29 de agosto, às 19h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Outra atração com agendamento aberto é o Arte em Família, que no mês de agosto vai ser uma atividade de grafite, ministrada pelo artista Gunther Estebanez, no dia 25 de agosto, às 15h, no Centro Cultural Usiminas.

Para educadores da região, ainda há vagas para o Seminário para Educadores, pela programação do Projeto Xerimbabo, realizado nos dias 21 e 22 de agosto, no Centro de Biodiversidade da Usipa e Viveiro de Mudas da Usiminas. Já o Programa de Formação de Professores e Arte-Educadores oferece o curso “Mediadores do Encantamento ao Teatro”, com Deiverson Tófano. Ministrada no Centro Cultural Usiminas, a oficina tem o objetivo de auxiliar os participantes a trabalhar o teatro em instâncias mais pedagógicas e é voltada para agentes culturais, professores, estudantes de pedagogia, entre outros.

GESTÃO CULTURAL

Outro destaque da programação é o curso gratuito de Iniciação à Gestão da Cultura com Ênfase em Diversidade, realizado de setembro a outubro, no Centro Cultural Usiminas. Dividido por módulos, o curso vai abordar diversos temas relacionados com o objetivo de mostrar várias etapas e vertentes atuais que envolvem a gestão cultural, como “Desafios contemporâneos para a Diversidade Cultural”; “Políticas Culturais no Brasil: um balanço crítico”; “Mediação e públicos de cultura”; “Trabalho Colaborativo, tecnologias e mobilização”; “Economia da Cultura, Economia Solidária e Economia Criativa”; “Alternativas de financiamento da cultura”; “Gestão de Projetos Culturais” e “Produção cultural na prática”. Os interessados devem se inscrever na Ação Educativa.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, afirma que a Ação Educativa oferece atividades diversas com o objetivo de ser parceira na transformação social da comunidade por meio de ações que contribuam para a formação das pessoas, troca de conhecimentos, despertar da criatividade e da curiosidade. “A cada novo semestre, convidamos toda a comunidade a acessar atrações que oferecem conteúdo de qualidade, gratuitamente. Desde que foi criada, em 2003, a Ação Educativa amplia seu alcance levando arte-educação, educação ambiental e formação para milhares de pessoas no Leste de Minas”, ressalta.

A programação da Ação Educativa tem o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Mais informações e agendamentos das atividades, pelo telefone: 31 3824-3731.