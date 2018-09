INSTITUTO DO INOX FORMA MAIS UMA TURMA NO CURSO DE SOLDAGEM TIG

O Instituto do Inox em parceria com a Fundação Aperam Acesita realizou na última sexta-feira (24), mais uma formatura de alunos do curso de soldagem TIG. Ao todo, 16 alunos, receberam o certificado pelas 40 horas de curso.

Durante o encerramento, o diretor do Instituto do Inox, Adolfo Viana, realizou uma palestra sobre os desafios do projeto da Aperam para aumentar o consumo per capita do inox no Brasil e das oportunidades que os novos formandos podem captar frente às demandas de mercado neste segmento. Além dessa palestra, o diretor da Vanservice Inox, Gilson Ulhôa, apresentou a empresa que é a distribuidora exclusiva de aço inox da Aperam na região.

Vindo de Montes Claros, Heron Mendes Lisboa, foi um dos alunos que integrou a turma dos formandos. Após adquirir o aprendizado, e concluir o curso, o aluno que veio do norte de Minas Gerais destacou o conhecimento que lhe foi passado. “O curso é realmente muito bom. O conhecimento de material do aço inox e suas composições e aplicabilidade com embasamento teórico é de alta qualidade e direto. A parte prática de soldabilidade do material foi muito boa seguindo os procedimentos e orientação do instrutor sempre atento no manuseio da tocha nas regulagens e calibração das compatibilidades do material em uso para a melhor qualidade da solda e os objetivos serem alcançados gradativamente”, destaca do aluno já formado pelo curso.

De acordo com o coordenador do projeto, Fabiano Sousa, o curso é uma forma de se ingressar no campo do inox. “Timóteo é conhecida como a cidade do inox. E é por meio dessas capacitações que mantemos essa tradição na nossa região, com intuito de expandir essa qualificação para todo o país”, conclui.

NOVA OPORTUNIDADE

Para quem se interessar em trabalhar no ramo do inox, o Instituto do Inox abre uma nova turma para o curso de soldagem TIG. Ao todo serão 40 horas de aprendizagem entre os dias 10 a 14 de setembro, das 8h às 12h e de 13h30 às 17h30.

A capacitação se baseia na teoria e prática de soldagem TIG em chapas e tubos nos aços inoxidáveis com espessuras entre 0,8 a 1,2 mm. O curso abordará a regulagem e operação de máquinas de solda, equipamentos de corte e dobra e a utilização correta de insumos e máquinas rotativas para acabamento polido e escovado.

A vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e de 13h30 às 17h, exceto sábados, domingos e feriados. A inscrição só poderá ser realizada pelo próprio candidato, sendo necessário apresentar no ato da inscrição uma foto ¾; documento original de Identidade (carteira de identidade, carteira de trabalho ou CNH); CPF; Cadastro Nacional de Saúde (Cartão SUS) e comprovante de residência. Para se inscrever o interessado deve ter mais de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas no Instituto do Inox – Rua 38, nº 18A – Vila dos Técnicos em Timóteo/MG ou pelo site http://institutodoinox.com.br/.

O valor do investimento do curso é de R$ 310,00 divididos em até 3x no cartão.

Para mais informações o interessado deve acessar o site do Instituto, ligar no telefone 31 3848.3967 ou enviar um e-mail para o inox@institutodoinox.com.br.