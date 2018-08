INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM IPATINGA

O Distrito Regional da Copasa no Vale do Aço encaminhou comunicação ao Departamento de Energia e Saneamento (Desa) da Prefeitura de Ipatinga informando sobre duas interrupções no abastecimento de água do município em finais de semana deste mês de agosto. Conforme a concessionária, na primeira delas, a partir da madrugada da próxima sexta-feira (10), será necessário paralisar totalmente o sistema produtor para obras de melhorias. Mas a previsão é de que o restabelecimento se dará no mesmo dia. Contudo, a normalização completa está prevista para ocorrer, gradativamente, durante a noite de sábado (11), o que significa que a população deve economizar água para evitar a falta.

A segunda interrupção, adianta a Copasa, será com desligamento parcial do sistema produtor, na madrugada de 24 de agosto (outra sexta-feira). A normalização completa também deve ocorrer durante a noite de sábado (25).

A concessionária ainda garantiu que haverá incremento nas equipes de plantão “a fim de máxima agilidade no atendimento às solicitações emergenciais”.

Com abastecimento exclusivo a partir de reservatório da Copasa localizado no bairro Cidade Nobre, o Hospital Municipal não sofrerá interrupção no fornecimento de água. Outras repartições de atendimento essencial têm garantia de atendimento emergencial prioritário.