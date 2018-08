IPATINGA GANHA NOVO CENTRO DE COMPRAS

Ipatinga deverá receber no primeiro semestre de 2019, o Via Illuminata Mall. O novo centro de compras está em fase adiantada de construção, no Bairro Horto.

O “mall” vem para aliar o melhor do varejo de rua com os benefícios e o conforto de um shopping convencional. É um empreendimento focado em conveniência, suprindo as necessidades da população com comodidade, praticidade, segurança e rapidez. Traz a visibilidade que clientes e lojistas necessitam, além de oferecer um amplo estacionamento coberto.

ESTRUTURA

O Via Illuminata Mall está sendo erguido na Rua Jequitibá, esquina com Rua Cedro, uma das melhores localizações do Bairro Horto, com fácil acesso local e aos demais bairros da cidade. Possui uma estrutura arquitetônica avançada, privilegiando a iluminação, a visibilidade e o conforto de lojistas e clientes, tudo distribuído em dois andares, com elevadores inteligentes e um subsolo para o estacionamento, três portarias, além de ar condicionado central para as áreas comuns.

O empreendimento consiste em 35 lojas, uma loja âncora e praça de alimentação e lazer, contemplando diversos segmentos de produtos e serviços, e ainda espaço para quiosques e merchandising. Os lojistas desfrutarão do melhor custo benefício que os empreendimentos comerciais dessa categoria têm. O “mall” entrega as lojas equipadas com ar condicionado independente e medidor de energia individualizado.

O NOME

O projeto arquitetônico, de autoria de Duílio Calaes, da Chama Arquitetura, tem como forte característica a transparência e a iluminação pelo uso do vidro, largos corredores de circulação, pé direito elevado e visibilidade para as ruas. Por isso, o nome escolhido pelos empreendedores Via Iluminatta remete a um local de muita luz, a uma via clara e iluminada, de forma a ressaltar e valorizar o empreendimento, posicionando-o como um marco de transformações positivas no contexto onde se insere.

A visão dos empreendedores José Antônio e Marco Antônio Tavares, da Marco Engenharia, é privilegiar o Bairro Horto pelo seu elevado potencial de negócios e dotar a cidade de um centro comercial acessível à população e aos comerciantes. Eles apostam no conceito de “mall” com mix de lojas variado, mas focado na conveniência e numa arquitetura que promove praticidade, conforto, segurança e beleza.