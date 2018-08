IPATINGA REALIZA 2ª EDIÇÃO DA FEIRA DO DOCE MINEIRO

Araxá, Poços de Caldas, São Tiago, Pouso Alegre, Carmópolis de Minas, São Bartolomeu e Sabará. Essas são algumas das 20 cidades que estarão presentes na Feira do Doce Mineiro 2018, em Ipatinga, no Vale do Aço, para celebrar esse que é um dos mais importantes e tradicionais produtos da culinária mineira. O evento, que está em sua segunda edição, acontece nos dias 8 e 9 de setembro, na Praça Daniel Campos Rabelo, no bairro Cariru.

No sábado, 8/9, as atividades estão programadas para acontecer das 14h às 21h e, no domingo 9/9, das 9h às 18h. Com entrada gratuita, a Feira permitirá a degustação de um variado estoque de produtos gastronômicos, que também estarão disponíveis para venda. A realização do projeto é da Casa Cult e tem o patrocínio da Cemig, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Valorizado no mercado nacional, o doce de leite será o grande destaque desta edição. Minas, por ser o maior produtor de leite do país, responde por 50% da produção dessa iguaria. São mais de 700 fabricantes de doce de leite no estado, divididos entre produtos caseiros, industrializados e semi-industriais. Para representar o tão famoso produto, a Feira do Doce Mineiro 2018 apresenta os doces de leite de Pouso Alegre, Santo Antônio do Grama, São João do Oriente, Machado, São Lourenço, São Tiago, Ipatinga e o doce de leite com caramelo de café de Carmo de Minas.

“O leite é uma tradição na mesa dos mineiros. Então, nada mais justo que reverenciar também um produto que enaltece nossa gastronomia. Afinal, quem não aprecia um bom e delicioso doce de leite?”, destaca Isabella Ribeiro, Coordenadora Geral da Casa Cult.

Também compõem a feira a bananada de Antônio Dias, os derivados de jabuticaba de Sabará, a goiabada de São Bartolomeu, a abóbora com coco de Poços de Caldas, a ambrosia e ameixa de queijo de Araxá, o rocambole de Lagoa Dourada, os doces cristalizados de Carmópolis de Minas, o pé de moleque de Piranguinho, a mangada de Urucânia, a queijadinha de Paracatu e o brigadeiro gourmet, de Belo Horizonte.

Além de todas essas delícias mineiras, os empresários e produtores participantes vão apresentar uma gama de outros produtos, como Doce de Nata, Raspa do Doce de Leite com Café, Brigadeiro de Milho, geleias, compotas e caponatas variadas, vinho de jabuticaba e, ainda, uma linha de produtos zero lactose e zero açúcar.

A Coordenadora da Casa Cult reforça o caráter democrático do evento, enfatizando que a Feira do Doce Mineiro contempla desde o pequeno ao grande produtor, em uma curadoria que primou pelo sabor e não pelo porte empresarial. “A Feira do Doce tem como objetivo pesquisar e apresentar os doces típicos de cada localidade visitada, tendo como foco a diversidade e a referência. Durante esse processo de imersão temos a grande oportunidade de conhecer e vivenciar histórias motivadoras que enriquecem ainda mais nosso evento. Precisamos valorizar essas regiões mostrando a elas a importância que possuem para o fomento da culinária mineira”, explica.

COZINHA AO VIVO E ATRAÇÕES CULTURAIS AGITAM A PROGRAMAÇÃO

Ação inovadora na primeira edição, a Cozinha ao Vivo, uma homenagem aos programas culinários de maior sucesso na TV brasileira, volta ainda maior na programação deste ano. A atração acontece nos dois dias do evento, a partir das 15 horas, quando o público poderá observar seis chefs (apresentação de três por dia) preparando pratos especiais em tempo real.

Já estão confirmados os chefs Carol Fadel (Santa Fé – Belo Horizonte), que fará um “Cheesecake de queijo canastra com geleia da jabuticaba de Sabará”; Loraidan dos Anjos (Ipatinga) com “Almôndegas recheadas com muçarela de búfala envoltas em cebola e bacon e acompanhadas de barbecue de goiabada”; além do chef Edson Puiati (Coordenador do Curso de Gastronomia da UNA/BH) e o assador Anderson Oliveira (Ipatinga) que aguçarão o paladar dos presentes com o “Purê de banana da terra com frango grelhado na manteiga de garrafa”.

Apresentações musicais também vão animar o dia de quem passar pela feira. O tradicional chorinho ficará por conta da banda “Choro do Vale”. Já o grupo “On The Rocks” se apresenta com os melhores sucessos do rock e a “Banda Brasil Tropical” comandará estilos variados da MPB. Todas as atrações são regionais.

A criançada também tem um lugar especial na programação da Feira do Doce. Elas poderão se divertir no “Espaço Kids” e suas diversas atrações.

FEIRA DO DOCE 2017

Sucesso em sua primeira edição, mais de 6 mil pessoas, de diferentes cidades mineiras, passaram pela Praça Daniel Campos Rabelo, do bairro Cariru, em Ipatinga, para prestigiar a Feira do Doce. Em seis horas de programação elas consumiram e compraram mais de 300 quilos de doces, movimentando cerca de R$120 mil em negócios. A expectativa para a edição 2018, segundo Isabella, é atrair um público de 10 mil pessoas, gerando R$ 300 mil em receita.

SOBRE A CASA CULT

Criada como espaço para abrigar as artes cênicas, em especial o trabalho do Grupo Cleyde Yáconis, a Casa Cult Darci Di Mônaco ocupa o bairro Cariru com atividades culturais desde 2013, visando, de forma gradativa, melhorar o panorama cultural do bairro e da cidade.

A Casa leva o nome do criador do Grupo Cleyde Yáconis, Darci Di Mônaco, falecido em maio de 2012. “Darci é o nosso patrono e ficou eternizado em nossa memória, tudo o que temos e somos veio dele” afirma Isabella Ribeiro, coordenadora geral do espaço.

A Casa Cult leva cinema, música, teatro, literatura, gastronomia, festas populares e muitas outras atividades às vias públicas, em especial as praças do Cariru. Essas atividades são patrocinadas pela Cemig, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e parcerias com empresas locais.

Serviço:

Feira do Doce Mineiro 2018

Data: 8 e 9 de setembro (sábado e domingo)

Horário: Sábado | 08 de setembro (das 14 às 21 horas) e Domingo | 9 de setembro (das 9 às 18 horas)

Local: Praça Daniel Campos Rabelo, bairro Cariru – Ipatinga (MG)

ENTRADA GRATUITA

Mais informações: www.feiradodocemineiro.com.br ou (31) 98905-4787