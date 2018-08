IPATINGA REFORÇA CUIDADOS CONTRA INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI

O comitê de combate às arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga, se reuniu na manhã desta quinta-feira (23), na Estação Qualifica, no centro da cidade, com os superintendentes das áreas e 123 agentes de combate a endemias (ACEs). A reunião teve como objetivo, organizar ações preventivas contra infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela.

Estiveram orientando a equipe o gerente de Vigilância Sanitária, Rômulo Anício e o gerente do Centro de Controle de Zoonoses, Fernando Anacleto.

“A reunião foi importante para motivar e reforçar junto a todos os agentes a necessidade de orientar a população e intensificar em conjunto com a comunidade, as ações para eliminação do maior número de focos criadores do mosquito”, disse Fernando. Ele ressaltou que sem o empenho e a parceria dos moradores é praticamente impossível combater os focos, a maioria deles concentrados nos domicílios.

Ipatinga está classificada atualmente em situação de médio risco de infestação. As regionais que mais preocupam são Bom Jardim, Ferroviários, Horto, imediações da Usipa, Ideal, Esperança, Vila Celeste, Canaã, Caravelas e Jardim Panorama. Do total de registros apurados no último LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti), 49% dos focos estão localizados nos vasos de plantas e bebedouros de animais.

A Administração municipal está preocupada com o próximo período chuvoso, em que normalmente aumentam assustadoramente os focos do mosquito e número de casos de doenças. Por isso, vem intensificando as ações preventivas, com o recolhimento de lixo e entulhos nas vias públicas.

Os agentes de combate a endemias foram orientados a fotografar o cidadão que estiver jogando lixo e entulhos em via pública. Há multa prevista na legislação municipal para este tipo de infração.