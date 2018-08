JP MORGAN ELEVA INDICAÇÃO DE AÇÕES DA USIMINAS

Depois de conquistar a elevação de sua nota de rating por parte das principais agências globais de avaliação de risco, como Standard and Poors, Moody’s e Fitch, e a liderança em valorização no Ibovespa em 2017, a Usiminas foi objeto de anúncio hoje (20/08) do JP Morgan, que elevou a indicação da ação da empresa.

Segundo avaliação do JP Morgan, a recomendação sai de “neutra” para “compra” (overweight – desempenho acima da média do mercado), com atualização do preço-alvo da ação PN da companhia de R$ 12,50 para R$ 14,50. Em seu anúncio, a instituição destacou, entre outros fatores, as melhorias operacionais, a geração de caixa e a desalavancagem da Usiminas.