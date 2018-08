JUIZ DE FORA RECEBE O MINASCON 2018

Juiz de Fora será a referência da Construção Civil e Pesada em Minas Gerais. Em 2018, a Zona da Mata sedia a 15ª edição do maior evento unificado da cadeia produtiva do setor em Minas Gerais, o Minascon, que acontece de 25 a 27 de setembro, no Trade Hotel.

O evento, resultado da união entre Sistema Fiemg, Sebrae Minas e Sinduscon-JF, leva ao empresariado mineiro e profissionais da área o que há de mais relevante no segmento e para o desenvolvimento da construção, como sustentabilidade, economia, legislação, além de inovação, tecnologia e tendências do setor.

O vice-presidente da Fiemg Regional Zona da Mata e presidente do Sinduscon-JF, Aurélio Marangon, destacou a importância do evento para a região. Ele ainda ressaltou que pela primeira vez a Zona da Mata será a sede da ação. “É a primeira vez que o Minascon chega à Zona da Mata. Para o setor da construção é relevante receber o evento, uma vez que ele une toda a cadeia da construção,” pontuou.

Pelo segundo ano consecutivo, o encontro da construção acontece fora de Belo Horizonte. Em 2017, foi a vez de Uberlândia sediar o evento, também pela primeira vez. “O Minascon fomenta o crescimento da indústria na localidade onde é sediado. No nosso caso, em Juiz de Fora, é um evento que ainda não aconteceu na região. Por isso, temos as melhores expectativas possíveis,” comentou.