KARTÓDROMO DE IPATINGA RECEBE 100KM ENDURANCE DE KART

Ipatinga receberá no próximo dia 18 (sábado), os 100 KM Endurance de Kart – 9º Grande Prêmio, evento de resistência e jogo de equipe que será realizado no Kartódromo Emerson Fittipaldi, no Parque Ipanema. A largada da corrida será às 16h com entrada aberta ao público.

O Endurance de Kart reunirá equipes de todo o estado, formadas por dois pilotos, com idade acima de 14 anos, e que disputam provas na categoria Super 400 (denominação do tipo de propulsor usado no Kart que utiliza motores quatro tempos) e STD 400 (Novatos).

O GP Ipatinga Endurance de Kart é uma prova automobilística de resistência para testar as habilidades do piloto, a eficiência do kart, o entrosamento da equipe e os nervos dos espectadores. Ao todo, serão quase duas horas de corrida. A largada será tipo “Le Mans”, na qual todos os pilotos ficam do lado oposto da pista ao kart e correm até à máquina para iniciar a prova.

DESAFIO

“O desafio é chegar até o fim da corrida numa prova de longa duração. A dificuldade é a equalização, a preparação do kart para que ele fique veloz sem se desgastar demais. Além disso, são duas provas em uma só: uma corrida de 100 quilômetros é mais do que o dobro de uma corrida de kart normal”, explicou o piloto e presidente do Kart Clube de Ipatinga, Marciano Ceolin. Ainda de acordo com o dirigente, a prova não conta como pontuação da etapa da Copa Vale do Aço e do Campeonato Mineiro e é comemorativa.

Para Ceolin, cada nova edição dos 100 KM Endurance de Kart de Ipatinga dá mostras de não ser apenas mais uma prova festiva. “É um evento diferenciado, com importância cada vez mais destacada no panorama do kartismo mineiro e marcado pela grande competitividade entre os participantes, com premiação e, sempre, muitas novidades”, afirmou o dirigente, apontando esta prova como uma das preferidas pela maioria dos kartistas. “Ao contrário de corridas normais, onde um erro qualquer pode eliminar qualquer chance de um bom resultado, em um Endurance o piloto tem mais tempo para se recuperar e as chances de obter um pódio são bastante reais. O Endurance de Ipatinga já se tornou uma tradição. A primeira edição ocorreu na década de 80, e o evento foi retomado em 2009, após inauguração do sistema de iluminação do Kart Clube”, explicou.

Conforme Marciano Ceolin, é importante destacar a parceria com a iniciativa privada e a Prefeitura de Ipatinga. “Graças à intervenção da administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultural, Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e do Setor de Energia, está sendo possível concluir a manutenção da iluminação da pista. Foram recuperados mais de 50% dos refletores, que estavam apagados ou intermitentes”, reconhece.

O diretor de Esportes do Kart Clube, Adriano Fernandes, informa sobre o grande interesse dos pilotos pela prova de 100 KM. “Nos últimos dias, a movimentação no kartódromo aumentou com treinamento dos pilotos se preparando para a prova. Cada piloto da dupla deve desenvolver pelo menos 20 das 100 voltas totais, com três paradas obrigatórias de box, com duração de no mínimo cinco minutos cada. A estratégia, neste caso, pode ser decisiva. Até o momento já contamos com 10 duplas confirmadas para o evento”, revelou.