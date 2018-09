MÍDIA REGIONAL GERA MAIS CONFIANÇA AO LEITOR

Rodrigo Oliveira (*)

Geralmente, jornais regionais, seja televisão, rádio, portal de notícias ou impresso, transmitem melhor a mensagem de alguma notícia específica e, por conversarem exatamente com um público daquela cidade, região ou bairro, transmitem mais credibilidade. Obviamente que uma notícia publicada num grande veículo de comunicação — de âmbito nacional — tem um impacto significativo, mas ainda assim a repercussão ou confiança no noticiário local é maior.

Uma pesquisa realizada na Inglaterra comprovou justamente isso. O estudo da YouGov foi encomendado pela Local Media Works e descobriu que os portais de notícias e jornais impressos locais lideram o ranking de confiança, com 74% dos respondentes concordando que acreditam mais nas notícias e informações que leem. TV e rádio ficaram em segundo lugar — com aproximadamente 73% de confiança —, enquanto os motores de busca seguiram 43% e as mídias sociais apenas 22%.

Para o assessor de imprensa, qual impacto que esse resultado tem? Podemos dizer que a estratégia de algumas assessorias ainda continua falha. É comum ver assessores enviando releases para mais de 10 mil jornalistas com o mesmo assunto. Ou seja, o assessor de comunicação — não todos — não segmenta o assunto do release para quem exatamente se interessa por ele.

É muito mais fácil uma notícia sair num veículo local e segmentado do que num de porte grande. O objetivo é apenas acertar e enviar o release para a pessoa que precisa daquela informação.

Por exemplo: um release que informa sobre a contratação de um novo médico pelo Hospital das Clínicas. Nesse caso, a estratégia do assessor deveria ser a de segmentar essa mensagem para profissionais que cobrem a área da saúde ou direcionar para diários e portais da região para que a matéria tenha efeito.

(*) Analista de Marketing do Comunique-se. Aficionado por conhecimento, novas tecnologias, inovação e startups