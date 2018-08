MPB E ROCK INTERNACIONAL NO SHOPPING VALE DO AÇO

O cantor Badá Ribeiro se apresenta na praça de alimentação do Shopping Vale do Aço na noite desta quarta-feira (29). É o Happy Hour, que promete ser de muita música.

Para que público tenha uma noite agradável, Badá preparou um repertório bem variado “Muito rock nacional, internacional, pop e mpb”. A expectativa do músico é sempre a melhor possível, “o pessoal sempre curte muito o meu som”, comenta.

A música na vida de Badá Ribeiro tem uma origem um pouco diferente. “Quando jovem praticava capoeira no meu bairro, a luta é gingada com a música. Foi daí que nasceu minha paixão”. Autodidata, o cantor iniciou a sua carreira com conhecimentos adquiridos em seus estudos pessoais. Mais tarde em sua vida, teve aulas com o professor Sebastião Cunha, também participou durante 1 ano e meio no coral da prefeitura.

Seu talento foi destaque no festival vitrine MPBJ, do bairro Bom Jardim, onde pode expor as suas composições próprias e foi muito aplaudido.

Serviço:

Happy Hour – Bada Ribeiro

Data: 29/08

Horário: 19h00

Local: Praça de alimentação

Show gratuito