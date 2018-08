MPB E SAMBA ANIMAM HAPPY HOUR DO SHOPPING VALE DO AÇO

A cantora Adélia Roque se apresenta nesta quarta-feira (8), a partir das 19h na praça de alimentação do Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga. Interpretando músicas marcantes da MPB, Adélia promete uma noite contagiante e de muita música boa. Reconhecida por suas interpretações do samba, a cantora é dona de uma voz que encanta, traz aquele “alívio” nos ouvidos de quem tem a oportunidade de a ouvir.

Precoce, a cantora começou a demonstrar suas aptidões para a música já em sua primeira idade. “A música sempre esteve presente em minha vida desde criança. Meus pais são músicos, meus tios e avós também”, disse Adélia.

A cantora escolheu a música como a sua profissão em 2001, quando montou a sua primeira banda de rock. Em 2009, ela iniciou seus shows de voz e violão em bares. Em 2010, ela teve a experiência de morar em Arraial D’ajuda, onde abriu um espaço lá e retorna ao Vale do Aço sempre a cada verão para tocar e rever os amigos.

Serviço:

Happy Hour – Adélia Roque

Data: 08/08

Horário: 19h00

Local: Praça de alimentação

Show gratuito