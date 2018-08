NATAÇÃO USIPA PARTICIPA DA XIV COPA MINAS

Em busca de melhores índices para as competições estaduais e nacionais, a equipe Sicoob Vale do Aço/Usipa irá participar da XIV Copa Minas de Natação. A competição será realizada entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte.

A Copa recebeu mais de 750 inscrições de instituições vindas de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e, até mesmo, da Argentina. O clube tricolor não poderia ficar de fora dessa. Ao todo, serão 16 nadadores, das categorias Pré-mirim a Juvenil, que irão mostrar toda a sua garra e determinação nas piscinas do Minas.

Segundo o técnico usipense responsável pela equipe, Alexandre Watanabe, os nadadores têm se preparado desde o início do mês de agosto para esta disputa. “Essa é uma competição muito importante para os nossos atletas, pois nela eles têm a chance de conquistar índices para os campeonatos de níveis estaduais e nacionais. Estamos com a expectativa de garantir bons resultados”, declara.