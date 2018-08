NOVO CURSO MARCA REABERTURA DA ESCOLA DE ARTES CÊNICAS DE IPATINGA

Com o objetivo de tornar mais acessível o conhecimento sobre o teatro, a dança e o circo, formando novos atores, a Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), manterá abertas até o dia 15 de agosto as inscrições para o curso de artes cênicas. São oferecidas 50 vagas, gratuitas, para pessoas a partir de 12 anos de idade. As inscrições podem ser feitas das 12h às 18h, no 3º andar da PMI, na Seção de Patrimônio e Incentivo Cultural.

Ministrado pelo professor Thiago Vaz, que também é gerente de Cultura, o curso começa no dia 22, às 14h, com uma roda de conversa sobre artes. A aula inaugural marcará também a reabertura da Escola Municipal de Artes Cênicas ‘Antônio Roberto Guarnieri’, no Teatro do Centro Cultural e Esportivo 7 de Outubro, no bairro Veneza. Durante o evento, haverá apresentação artística dos alunos da Escola Municipal de Música e Canto Tenente Oswaldo Machado (TOM) em parceria com a banda E.M. Cantar.

Para Thiago Vaz, todas as pessoas podem ser artistas. O critério para se tornar é querer. “Por ser um curso livre, os participantes aprenderão diversas técnicas de teatro de atuação, improviso, performance e intervenções artísticas. Serão desenvolvidas também as capacidades de coordenação psicomotora, expressão corporal, oralidade e, ainda, a compreensão do mundo sob a perspectiva da arte”, detalha.

O curso terá conclusão em dezembro com a entrega de certificado a todos os participantes. As aulas serão realizadas todas quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h, no Teatro do Centro Cultural e Esportivo 7 de Outubro, no bairro Veneza I, na rua Cândido Rondon, s/n.

SOBRE A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES CÊNICAS

A Escola Municipal de Artes Cênicas Antônio Roberto Guarnieri (Emac), antiga Escola Municipal de Iniciação Teatral 7 de Outubro, foi fundada em 1995, tornando-se um importante segmento do movimento cultural da cidade. Desde a sua estreia, a iniciativa é referência na formação de novos artistas, na divulgação e propagação da arte teatral e na formação de público para o teatro.

Em 2006, devido a problemas estruturais no Teatro do 7 de Outubro, as aulas da Emac passaram a acontecer no Teatro Zélia Olguin, numa parceria com o Instituto Cultural Usiminas. Entre 2007 a 2009, as atividades foram paralisadas, retornando no final de 2009, com apoio do Grupo Farroupilha, no bairro Veneza II. Após um longo período sem funcionamento, foi possível reabrir o ensino das artes cênicas à comunidade, desta vez, no 3º andar da Biblioteca Municipal de Ipatinga, no Centro da cidade. Agora, em parceria com o projeto CreSer, o serviço cultural retorna, atendendo às novas demandas do município.