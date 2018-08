OBRAS VIÁRIAS AVANÇAM NO BAIRRO CIDADE NOBRE EM IPATINGA

As intervenções definidas pela Prefeitura de Ipatinga para melhoria das condições de tráfego em alguns dos principais corredores viários da cidade, no bairro Cidade, estão a todo vapor. Nesta terça-feira (29), equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), finalizaram o recorte de parte da avenida Monteiro Lobato para implantação de um canteiro central. O projeto da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) prevê adaptações à estrutura atual da via até a Praça da Sankyu. A divisão da pista será gramada terá 80 centímetros de largura, com meios-fios nas extremidades.

Esta é a primeira etapa para a implantação do estacionamento de 45 graus que, nos próximos dias, passará a existir no local, disponibilizando 50 vagas para carros. O prefeito Nardyello Rocha acompanha de perto cada passo da obra. Ele ressalta que as intervenções, resultados de vários estudos, produzirão resultados bastante práticos, possibilitando maior fluidez e segurança ao trânsito na região.

“Há um gargalo neste trecho, com congestionamentos frequentes nos horários de pico. Além disso, muitos motoristas não respeitam e acabam fazendo um retorno que não é permitido no local. Então isso vai acabar. Estamos atendendo mais um anseio da comunidade local. Pedimos compreensão quanto aos transtornos momentâneos. Estamos buscando máxima rapidez e a previsão é de que em 20 dias tudo esteja concluído”, disse o prefeito.

MÃO ÚNICA

Para a ampliação do canteiro central na avenida Monteiro Lobato, foi definida uma interdição temporária no trânsito e mudança de rota dos veículos. Quem trafega pela avenida Monteiro Lobato em direção à avenida Simón Bolívar terá que passar pela rua Graciliano Ramos. O trecho da Monteiro Lobato que compreende as esquinas entre as ruas Pedro II e Milton Campos passará a ser mão única em direção ao bairro Iguaçu.

“Com a finalização do canteiro Central, na semana que vem passaremos a fazer a demarcação com pintura do estacionamento 45 graus em frente à Praça da Sankyu”, adianta Tayrone Lagares, diretor do Departamento de Transporte e Trânsito.

Além do estacionamento que será implantado nos próximos dias, a Sesuma ainda realiza a revitalização da sinalização horizontal nas ruas Aleijadinho e Villa-Lobos. Esta última também passará a ter mão única em toda a extensão.