OIKÓS LEVA LAZER E APRENDIZADO ÀS FAMÍLIAS EM TIMÓTEO

O final de semana no Centro de Educação Ambiental da Aperam – Oikós, foi dinâmico e interativo. Com diversas atividades, o Brincando, Fazendo e Aprendendo, deste ano, contou com a presença de mais de 10 mil pessoas nos três dias de evento. Mais um sucesso de público desta ação que garante conhecimento e entretenimento para as férias de toda família.

Realizado pela Fundação Aperam Acesita, a iniciativa teve como objetivo aproximar as pessoas da natureza por meio de atividades, garantindo uma maior conscientização para a preservação do meio ambiente.

Por meio de oficinas, gincanas, exposições e esporte de aventura dentre outras atividades relacionadas com a sustentabilidade, o Brincando, Fazendo e Aprendendo no Oikós proporcionou dias de aprendizagem, lazer e descanso para toda a família, como foi o caso de Vinícius Eduardo, que trás a família todos os anos ao evento. “Nós sempre prestigiamos o evento. É um projeto aberto para toda a comunidade. Além de aproveitar para nos reunir em família, nós também nos encontramos com os amigos”, sublinha.

Dentre as atividades, foi oferecido gratuitamente oficinas de origami, brinquedos de papel e cartões tridimensionais, além de trilha ecológica, esportes de aventuras como a tirolesa, exposições de ações ambientais, entre outras. Assim como Vinícius Eduardo, Laura Assis, de 11 anos, do bairro Ana Malaquias, também é fã das atividades. Ela sempre vai ao evento e encara toda a fila para sentir aquele frio na barriga. “Eu gosto muito de esportes radicais. Pra mim, a tirolesa é a melhor parte do evento”, afirma.

O Brincando, Fazendo e Aprendendo conta com a parceria de diversas instituições. Neste ano, pela primeira vez, o evento contou com a participação da Abberta Saúde, que é o plano de saúde da Aperam South America. A Abberta Saúde trabalha com a gestão do benefício de saúde médica e odontológica da empresa. A Abberta participou do evento com um estande focado na orientação da saúde bucal para as crianças e para os pais, ensinando sobre as vantagens de se manter uma saúde bucal em dia. Orientações sobre como realizar uma escovação correta e como fazer o uso correto do fio dental foram algumas atividades desenvolvidas com as famílias. “Resolvemos apresentar o tema saúde bucal nesta nossa primeira participação do Brincando, Fazendo e Aprendendo pois entendemos que só por meio da educação da saúde bucal é que a gente consegue promover uma mudança cultural em relação à odontologia e à prevenção”, destaca a Gerente Regional, Nattalia Virgínia Gomes Quaresma da Mata.

Além de divulgar e reforçar a prática Sou + Saudável desenvolvida pela Aperam. “O Brincando, Fazendo e Aprendendo busca também promover a saúde e o bem-estar de seus participantes. Então, a saúde bucal está diretamente ligada a esses dois objetivos”, refletiu.

Para o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, o evento repetiu o sucesso dos anos anteriores e a empresa reafirmou seu compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade. “A Fundação tem como um dos seus objetivos a promoção da educação ambiental em nossa comunidade. Este é um momento importante de conscientização ambiental, de trazer as pessoas para conhecer e participar dessas ações. Esse público é essencial para que o aprendizado seja multiplicado e colocado em prática”, concluiu o presidente.