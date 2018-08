OLIMPÍADA CULTURAL E ESPORTIVA DE IPATINGA COMEÇA NESTA SEXTA

Será aberta na manhã desta sexta-feira (24), a nova edição da Olimpíada Cultural e Esportiva de Ipatinga (Olicei). O evento começa em grande estilo, com a condução da tocha olímpica em uma viatura do Corpo de Bombeiros, saindo do Ipaneminha, na zona rural da cidade, até o campo do Itamarati no bairro Bethânia, de onde sairão 34 pessoas, conduzindo a chama olímpica, por vários bairros das cidade.

Mais de 5.000 alunos, matriculados em 37 escolas da cidade, sendo 17 municipais, 17 estaduais e três particulares confirmaram presença na competição.

ABERTURA

O evento terá início com uma solenidade na comunidade do Ipaneminha, na escola Professor Mário Casassanta, com a participação do folclórico congado da localidade, e show com o jovem violeiro Hyuri Luna, a partir das 8 horas. Às 10h30, uma viatura do Corpo de Bombeiros, conduzirá a tocha olímpica em direção ao campo do Itamarati, local em que se apresentam ainda a fanfarra da escola musical E. M. Cantar e a banda Brasil Excepcional, da Apae.

O acendimento da Tocha Olímpica está previsto para as 11h45, logo após, começa o revezamento das 34 pessoas que irão conduzir a chama, passando pelos bairros Canaã, Cidade Nobre, Iguaçu, avenida Roberto Burle Marx e Centro. Num trecho do bairro Cidade Nobre, a pioneira dona Chames Rolim, com 101 anos, também participa.

A cerimônia de abertura acontecerá no estádio Ipatingão, às 15h, com o desfile das delegações e apresentação da banda E. M. Cantar, quando o prefeito declara oficialmente aberta a Olimpíada Cultural e Esportiva de Ipatinga.

EXPECTATIVA

A secretária de Educação de Ipatinga, Eva Sônia Rodrigues, fala de suas expectativas para o evento desta sexta-feira: “Como teremos o envolvimento de praticamente toda a comunidade escolar, acreditamos que o público será bastante participativo e estendemos o convite a todos, para que prestigiem os alunos e professores que representam cada região, cada bairro da cidade”.

AS MODALIDADES

As disputas dos JEI serão nas modalidades de futsal, handebol, câmbio categoria A, voleibol categorias A e B, atletismo olímpico, atletismo paralímpico, basquete, xadrez e damas, este último somente para os alunos da Educação de Jovens de Adultos (EJA). Participam os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio, além do EJA. As categorias são até 12 anos, de 13 a 14 anos, de 15 a 17 anos e acima de 18 anos.

MOSTRA E FESTIVAL

Dentro da programação da Olicei, estudantes matriculados na Educação Infantil e Ensino Fundamental I da rede municipal, participam da mostra cultural e festival psicomotor, no período de 27 a 31 de agosto. As atividades envolvem alunos de quatro a dez anos de idade.

Para o estudante que ainda quiser participar do festival de música e dança – que acontece no dia 31 de outubro – ainda há tempo. As inscrições continuam abertas e as escolas podem enviar a relação dos alunos interessados. As inscrições podem ser enviadas no e-mailipatinga.educacaofisica@gmail.com.

Também estão abertas as inscrições para o concurso de fotografia da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As nove escolas que disponibilizam o ensino devem participar da atividade. Quem quiser participar tem até o dia 14 de setembro para fornecer o nome à instituição.

Outras informações sobre os eventos podem ser obtidas no telefone 3829-8030, da Secretaria Municipal de Educação.