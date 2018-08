OLIMPÍADAS ESPECIAIS MOVIMENTAM O VALE DO AÇO

Os Lions Clube de Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga dão início na sexta-feira (3) e no sábado (4), à programação das Olimpíadas Especiais Vale do Aço. A iniciativa global da olimpíada é do Lions Clube Internacional e visa promover a inclusão de pessoas com deficiência intelectual independentemente do nível da habilidade.

Nesta quarta-feira (1º), representantes dos Lions Clube da região estiveram com o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, para solicitar apoio à iniciativa. Participaram do encontro também o vice-prefeito e o secretário de Educação, José Vespasiano Cassemiro (Professor Vespa), e o secretário de Governo e Comunicação, Jair Eduardo Ribeiro.

O evento está dividido em etapas. Na sexta (3) e no sábado (4), acontece a capacitação de profissionais e voluntários envolvidos com o evento. O encontro acontece na Faculdade Pitágoras, na rua Jequitibá, 401, no bairro Horto, em Ipatinga. No primeiro dia, o horário é de 18h às 22h e, no sábado, de 14h às 18h.

A finalidade desse encontro é repassar informações sobre as três modalidades esportivas que estarão em disputa: futsal, atletismo e natação, bem como sobre a organização geral do evento. Entre as entidades que devem contar com atletas estão as Associações de Pais e Amigos do Excepcional (Apaes) da região; Prefeituras que mantêm programas para atender a esse público; e entidades como Naemc, Loucos por Você; Clínica Desenrola, Fazenda Água Viva e organizações não governamentais.

A segunda etapa, que é o Festival das Olimpíadas Especial, está programada para 30 de setembro. A previsão é de um público estimado em 600 pessoas, entre altetas, profissionais, voluntários e familiares.

ORGANIZAÇÃO

As Olimpíadas Especiais no Vale do Aço são organizadas pelos Lions Clube Ipatinga Liberdade, Pioneiro, Armando Fajardo, Branca Fajardo, Coronel Fabriciano e Acesita–Timóteo e conta com o apoio da Prefeitura de Timóteo.