PARA FIEMG, CARGA TRIBUTÁRIA ESCONDE IMPOSTOS OCULTOS

O presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, espera que o próximo presidente da República, a ser eleito em outubro, promova prioritariamente a reforma tributária. A indústria não suporta mais a carga atual, que além de alta, não contabiliza os impostos ocultos, o que dificulta a retomada do pleno crescimento do setor e a geração de impostos.

Em entrevista coletiva concedida à imprensa da Região Metropolitana do Vale do Aço na tarde desta segunda-feira (6), Roscoe também ressaltou a necessidade da adequação da Consolidação das Leis do Trabalho à nova realidade do mercado. “Só assim, os empresários terão a segurança jurídica necessária para geração de novos postos e reduzir o triste número de 14 milhões de desempregados”, justifica.

CARGA TRIBUTÁRIA

“A pesada carga tributária, que em Minas Gerais chega a 48,6% do custo da indústria, inibe o crescimento da economia. Até porque as estatísticas não levam em conta os ‘impostos ocultos’, em torno de 15%, como a compensação da energia elétrica roubada através dos gatos, a Contribuição para o Desenvolvimento Energético (CDE), Taxa de Incêndio, entre outros.” – ressalta Roscoe.

O presidente da Fiemg considera injusto que as 100 maiores indústrias sozinhas sejam responsáveis por 34% de todo o imposto arrecadado em Minas Gerais. “É necessário reduzir o peso do Estado. Em Minas, 30% de das receitas são usadas para cobrir o déficit previdenciário do servidor público. Tem que ser implantada a meritocracia para valorização do servidor produtivo e acabar com a estabilidade.” – defende o presidente da Fiemg.

POSSE

Flávio Roscoe, em companhia do presidente do Sebrae-MG Diniz Camargos, participa na noite de hoje da posse do empresário Flaviano Gaggiato como presidente da Regional Fiemg Vale do Aço. Na parte da tarde, eles estiveram também reunidos com lideranças na sede Associação Comercial e Empresarial de Ipatinga e Câmara de Dirigentes Lojistas.

Gaggiato, presidente da Viga Caldeiraria, foi o fundador e primeiro presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ipatinga.