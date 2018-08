PERSONALIDADES REGIONAIS RECEBERÃO PRÊMIO MÉRITO METROPOLITANO

O Grupo Mais Vip de Comunicação e Entretenimento irá homenagear personalidades que mais se destacaram no Vale do Aço, com o Prêmio Mérito Metropolitano. A cerimônia de premiação será no dia 15 de setembro, sábado, às 23h, no Acesita Esporte Clube, em Timóteo.

Concorrem ao prêmio profissionais, empresários e autoridades das 26 cidades que integram a Região e no Colar Metropolitano do Vale do Aço. Entre as áreas a serem contempladas estão a cultura, turismo, saúde, educação, indústria, comércio e prestação de serviços.

O Grupo Mais Vip, fundado há 17 anos, é dirigido pelos empresários Bruno Freire e Anelise Golper. Além da edição de revistas e portal de notícias, o Mais Vip é o responsável pela realização de diversos eventos regionais, entre os quais a Expo Inox – mostra que já se consolidou no calendário de eventos da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Serviço:

A festa do Prêmio Mérito Metropolitano será animada pela Banda Ema, com buffet all inclusive. As mesas já podem ser reservadas através dos telefones: (31) 3825-1811 | (31) 98690-0952 | (31) 4116-1283 | (31) 99226-1262.

Local: Acesita Esporte Clube

Data: 15/09/2018

Horário: 23h