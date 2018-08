PMI E COPASA IMPLANTAM REDE DE ESGOTO NA AVENIDA MANAAIM

A Prefeitura de Ipatinga juntamente com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), começaram na semana passada, as obras de prolongamento da Rede Coletora de Esgoto (RCE) na avenida Manaain.

A obra prevê a construção de 287 metros de rede coletora, que compreende os fundos da extinta escola técnica até a avenida Guido Marlière, no bairro Iguaçu. A intervenção é feita pela avenida Manaaim, onde está sendo construída a rede, até os interceptores que conduzem os dejetos para condução à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

OBRAS

As intervenções de saneamento básico compreendem os serviços de escavação, remoção, aterro, nivelamento e escoramento de vala, fornecimento de tubos, tampas e recomposição de pavimento. O prefeito Nardyello Rocha explica que o trabalho em parceira com a Copasa visa corrigir um erro da época em que a avenida foi implantada. “Quando a avenida foi aberta, não foi feita a rede interceptora, e isto comprometeu o processo de captação para o tratamento de esgoto. Para corrigir o problema, estamos fazendo estas novas ligações”, explicou. Ele garantiu que as obras não terão nenhum custo para o munícipe. “Nada a mais será cobrado na conta de água do morador”, assegurou. A previsão é que o serviço seja concluído na próxima semana.