POLO UAB DE TIMÓTEO OFERECE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

O Polo Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Timóteo, divulgou as inscrições para o Curso de Licenciatura em Matemática, a ser ministrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na modalidade a distância. Ao todo serão oferecidas 30 vagas, sendo nove através da pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e 21 por processo seletivo de provas. A integra do edital está disponível no link: http://www.ufjf.br/copese/processos-seletivos-ead/ead-2018/.

As inscrições prosseguem até às 15h do dia 20 de agosto, somente pelo site. Será cobrada uma taxa de R$ 120,00. O candidato inscrito no CadÚnico ou que tenha cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada pode requerer a isenção da taxa até o dia 10 de agosto.

As provas presenciais do processo seletivo, independentemente do curso e do polo escolhido no edital, serão realizadas pelo candidato em somente uma das seguintes cidades: Boa Esperança, Governador Valadares, Juiz de Fora, Salinas e Sete Lagoas. As provas serão realizadas no dia 16 de setembro, de 9h às 13h.