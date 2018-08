PREFEITURA DE FABRICIANO E APAE CELEBRAM PARCERIA

A Prefeitura de Coronel Fabriciano e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), celebraram uma nova parceria no decorrer das atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Durante solenidade na sede da entidade com a presença de famílias atendidas, os profissionais que atuam nas áreas da saúde, assistência social e educação, receberam novos jalecos para uso diário. Um brasão da prefeitura foi afixado no local para formalizar oficialmente o apoio que a administração oferece à instituição.

Para o Presidente da Apae, Antônio Anício, é um reconhecimento pelo apoio oferecido pela administração. “É como uma aliança no casamento. É símbolo que tem uma conotação de carinho e atenção com as pessoas que precisam”, disse.

A Apae atende 460 famílias por meio de convênios com a Secretaria de Governança Educacional, com atendimentos na educação básica, infantil e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) – anos iniciais e finais. São destinados R$21 mil reais por mês para a educação. Na área da saúde, apenas no Serviço Especializado de Reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual (Serdi), a verba chega a R$ 42 mil reais por mês, aplicada no atendimento integral, como saúde, habilitação, reabilitação, assistência social e psicopedagogia.

Desde que Coronel Fabriciano assumiu a gestão plena da saúde, o compromisso com o repasse passou a ser da Prefeitura. “A administração municipal mantém, por determinação do Prefeito, Marcos Vinicius, todos os convênios em dia, além de arcar com a luz, água, entre outros custos de forma indireta. Estamos avançando e melhorando o processo de gestão”, disse o Secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau.

Claudilene Pereira, mãe do Kayki Alves que desde março de 2018 recebe atendimento, agradece. “Nós colocamos o Kayki na Apae porque ele precisa de cuidados especiais e não tem condições de estudar no ensino regular. Não sei o que seria da nossa vida sem o atendimento completo que ele recebe”, comemora.