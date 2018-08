PREFEITURA DE IPATINGA ABRE INSCRIÇÕES PARA ESTAGIÁRIOS

A Prefeitura de Ipatinga abriu nesta segunda-feira (6), inscrições para formação de banco de reserva de estagiários, que ficarão à disposição para seleção em atendimento à demanda de serviços em suas Secretarias. Estão sendo selecionados alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, a partir do 4º período; Nutrição, a partir do 3º período, e Psicologia, a partir do 7º período, todos com bolsas de R$ 600; e técnicos de Administração e Segurança do Trabalho, a partir do 1º ano, com bolsa de R$ 450. O estágio será de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Prefeitura, 2º andar, de 12 às 17 horas.

DOCUMENTOS

Para se inscrever, o estudante deverá estar matriculado em escolas conveniadas constantes do edital, bastando apresentar uma foto 3X4 recente, ficha de inscrição preenchida conforme o Anexo 2 do edital (publicado no Diário Oficial de 02/08/2018). http://www.ipatinga.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={CA7CC7CC-BE6D-E4EB-CE05-AE2AECAEDDDD}.pdf

Não será aceito pedido de alteração de dados e informações depois de efetivada a inscrição. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do estudante, tendo a Prefeitura de Ipatinga e a Secretaria de Administração direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível, ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

ETAPAS

Os candidatos serão submetidos a uma etapa avaliativa e outra de entrevista que será realizada após a homologação do processo seletivo e de acordo com a necessidade das unidades administrativas da Prefeitura.

A etapa avaliativa será de caráter classificatório, no valor de 20 pontos, composta de uma prova de múltipla escolha e dissertação.

A Prova de Múltipla Escolha terá valor de dez pontos, constando de dez questões de conhecimentos básicos do curso de formação e conhecimentos gerais, com quatro opções de resposta, no valor de um ponto por resposta correta, com duração máxima de 20 minutos.

A Dissertação terá valor de dez pontos, composta de no mínimo de dez e o máximo de 20 linhas, com duração máxima de 20 minutos. Versará sobre tema da atualidade, sendo atribuída nota zero àquela que estiver fora do tema proposto. Serão avaliados na correção a capacidade de estruturação lógica do texto, a coerência entre a fundamentação e a conclusão, a clareza da exposição, o domínio da norma escrita do Português e a estética.

O comprovante com dia, horário e local de realização da etapa avaliativa de prova de múltipla escolha será entregue no ato da inscrição.

O estudante deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência mínima de 30 minutos, portando documento de identidade com foto para identificação e assinatura da lista de presença e deverá trazer lápis, borracha, caneta esferográfica azul ou preta.

Em caso de perda do Protocolo de Inscrição, o estudante deverá procurar o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos para confirmação das informações.

ENTREVISTA

A etapa de entrevista será realizada de acordo com a necessidade das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Ipatinga. Para agendamento, será obedecida a ordem de classificação da prova de múltipla escolha.

Os estudantes que forem convocados para entrevista e não forem selecionados permanecerão no banco de dados e poderão participar de novas convocações durante o prazo de validade do processo seletivo, que é de um ano, contado a partir da divulgação do resultado final.

RESULTADOS

O resultado da etapa avaliativa será divulgado no site da Prefeitura, www.ipatinga.mg.gov.br, link “Diário Oficial” e no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, até o dia 3 de setembro de 2018.