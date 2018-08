PREFEITURA DE IPATINGA INICIA OBRAS NA ROTATÓRIA DO CIDADE NOBRE

Em parceria com empresas privadas, a Prefeitura de Ipatinga inicia nesta semana a realização de novas intervenções viárias na cidade. O número de veículos em circulação tem crescido muito e a frota municipal já chega a 147 mil, exigindo soluções técnicas para os pontos de maior congestionamento. Nesta segunda-feira (20), o chefe do executivo acompanhou o início das obras de construção da nova rotatória na entrada do bairro Cidade Nobre, no entroncamento das avenidas Monteiro Lobato e Carlos Chagas. A partir de estudos feitos na região, foram definidas ações, que estão sendo executadas em conjunto com a WR Construtora nas imediações, e nesta primeira etapa, a previsão é de que as melhorias sejam concluídas em 35 dias.

O bairro Cidade Nobre possui importantes corredores de tráfego, uma vez que além de viabilizar acesso a outras comunidades, passam por ali, diariamente, centenas de veículos com destino à faculdade e mesmo à policlínica e Hospital Municipal, que ficam na localidade.

Ainda na parte da manhã, profissionais da Sesuma iniciaram a retirada dos cinco pontos de semáforos na rotatória que fica na entrada do bairro Cidade Nobre, a partir do bairro Iguaçu. Agentes de trânsito atuam no local para orientar os condutores de veículos sobre as novas rotas de acesso, além de evitar congestionamento.

Foi programada a remoção do pavimento asfáltico da atual rotatória e realocação de pontos de drenagem. Uma nova pista será feita no local, para construção de uma rótula com diâmetro de 40 metros.

TRANSPORTE COLETIVO

Os munícipes que utilizam o transporte coletivo devem ficar atentos às alterações nas linhas que passam pelo bairro Cidade Nobre. Durante o período de obras, os ônibus provenientes do Iguaçu farão o seguinte trajeto: avenida Carlos Chagas, rua Dom Pedro II, rua Graciliano Ramos e rua Milton Campos, até retornar à avenida Monteiro Lobato.

Em frente à rotatória, os condutores que se deslocam no sentido Cidade Nobre-Iguaçu encontrarão retenção em parte da pista na avenida Monteiro Lobato.