PRESIDENTE DA USIMINAS É ANUNCIADO “HOMEM DO AÇO 2018”

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, recebeu hoje (30), em Porto Alegre, mais um reconhecimento público pela liderança de um processo que garantiu à empresa a entrada definitiva em uma trajetória de resultados sustentáveis. Desde 2016, a Usiminas vem contabilizando sucessivas margens Ebitda positivas, elevação de suas notas de crédito pelas principais agências globais de avaliação de risco e a liderança do Ibovespa em 2017, entre diversas outras conquistas.

Pela sua “capacidade de liderança, espírito comunitário e pela contribuição para o desenvolvimento do setor metalmecânico”, Leite foi anunciado como o “Homem do Aço 2018”. A distinção, concedida pela Associação do Aço do Rio Grande do Sul, será entregue no próximo mês de dezembro.

O anúncio foi feito hoje durante palestra do executivo sobre a construção do presente e do futuro da companhia para um grupo de cerca de 100 empresários do Estado. A eleição se deu por uma comissão formada por representantes das empresas associadas, do Poder Público local e pelos veículos de imprensa.

“Sergio Leite é um nome importante dentro da indústria do Rio Grande do Sul e foi uma escolha unânime. Poucos executivos conseguiram dar essa guinada extraordinária. A equipe da Usiminas, com competência e dedicação, conseguiu atingir todo esse resultado e deixa um exemplo de como a união, o esforço e a dedicação podem erguer uma empresa”, enfatizou durante a reunião o presidente da associação, José Antônio Fernandes Martins.