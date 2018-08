PRODUTORES RURAIS PARTICIPAM DE CURSO EM TIMÓTEO

A Fundação Aperam Acesita, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), acaba de formar mais uma turma no curso de Trabalhadores Florestais Polivalentes/Recuperação e Proteção de Nascentes. As aulas foram ministradas esta semana no bairro Alvorada, em Timóteo, totalizando 24 horas/aula.

Os objetivos do curso foram ensinar aos alunos sobre como propiciar o aumento da vazão de água disponível para captação nas nascentes, reduzindo o risco de escassez; melhorar a qualidade da água utilizada por meio da proteção da nascente com técnica adequada; possibilitar a redução do risco de contaminação e melhoria da qualidade da água disponibilizada para uso na propriedade rural; assegurar o incremento na qualidade ambiental das propriedades rurais através do incentivo ao reflorestamento; conscientizar a população rural quanto aos benefícios da implementação de processos de proteção de nascentes e tratamento contínuo da água captada.

De acordo com o engenheiro ambiental e instrutor do curso, Rodolfo Mota, é muito importante começar o trabalho de recuperação de nascentes antes do período de chuva. “Os alunos aprendendo a recuperar as nascentes, agora, terão melhores resultados quando vier o período chuvoso. Além disso, eles podem adotar medidas para diminuir o impacto na natureza, em relação à enxurrada/erosão”, destaca.

Participante assíduo dos cursos do Senar, Nivaldo Miranda, considera a aprendizagem muito valiosa, uma vez que em sua chácara existem muitas nascentes para serem recuperadas. “Agora que eu estou entendendo mais sobre a situação real das nascentes lá da roça. Eu consumo a água de lá e também tenho poços com peixes, e por isso, eu preciso aprender essa técnica para tratar melhor desse bem que é a água”.

Ainda em parceria com o Senar, a Fundação Aperam Acesita realizou o curso de Operador de Motosserra, no Centro de Educação Ambiental da Aperam – Oikós. De acordo com a coordenadora de projetos, Juliana Jácome, o Senar é um grande parceiro quando se trata de qualificação profissional para produtores rurais. “Durante todo o ano seguimos uma agenda repleta de cursos para a população de Timóteo e Coronel Fabriciano. Nosso propósito é aliar teoria à prática e dessa forma levar aprendizado à comunidade”.