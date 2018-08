PROFESSORES DE BH APRENDEM SOBRE EMPREENDEDORISMO

Cerca de 180 professores que lecionam no programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino de Belo Horizonte vão participar, entre os dias 21 e 23 de agosto, do curso Jovem Empreendedor Primeiros Passos, promovido pelo Sebrae Minas. A capacitação oferece aos educadores ferramentas para a construção de abordagens pedagógicas com foco no desenvolvimento de competências empreendedoras.

O curso, com carga horária de 24 horas, apresenta conceitos e exemplos práticos sobre diferentes possibilidades de trabalhar o empreendedorismo em sala de aula, de forma interdisciplinar. O objetivo é preparar os educadores para serem multiplicadores e facilitadores das práticas empreendedoras nas escolas.

A educação empreendedora é uma das prioridades do Sebrae e faz parte da abordagem da instituição em suas ações de promoção do desenvolvimento local. O Sebrae parte do princípio de que a educação empreendedora contribui para a formação de cidadãos autônomos, responsáveis e preparados para assumir o papel de protagonistas na construção da própria história e de uma sociedade mais justa e sustentável.

Serviço:

Curso Jovem Empreendedor Primeiros Passos

21 a 23 de agosto, de 13h às 21h

Local: Sede do Sebrae Minas – Av. Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada/BH