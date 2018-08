PROJETO ESCOLA DE VIDA REÚNE PROFESSORES NA CASA DE HÓSPEDES DA CENIBRA

O Instituto Cenibra promoveu nesta quinta-feira (2), na Casa de Hóspedes, em Belo Oriente um encontro de professores da rede pública de ensino que participaram do Projeto Escola de Vida em anos anteriores. Representantes de Caratinga (Cordeiros de Minas e Porto Seguro), Bom Jesus do Galho (Revés do Belém e Quartel do Sacramento), Pingo D’Água e Córrego Novo, participaram do encontro.

A iniciativa busca acompanhar os desdobramentos do projeto de educação ambiental que capacita professores. Durante o evento, foram apresentados diversos trabalhos desenvolvidos com os estudantes, após participarem do Projeto Escola de Vida. Dentre os trabalhos estiveram: palestras nas escolas, horta nas escolas, coleta seletiva, plantio de mudas nativas, preservação de nascentes, ações ambientais e reciclagem.

O município de Pingo D´ Água, por meio da Escola Municipal Vereador João Gonzaga dos Reis realizou uma Ação Ambiental em parceria com agentes de saúde e funcionários da usina de reciclagem. Trata-se de uma Campanha de recolhimento de resíduos para cooperar com a natureza e a saúde. Os estudantes trocaram materiais recicláveis por material escolar. O objetivo da ação foi de retirar dos quintais das casas os materiais que possam acumular água das chuvas, evitando o criadouro do mosquito Aedes aegypti, e também a contaminação do solo, no intuito da preservação do meio ambiente, pois os materiais podem ser reaproveitados. O Projeto Escola de Vida replicará esta ação ambiental para as demais escolas dos municípios de atuação.

O objetivo do Escola de Vida é disseminar a consciência ambiental e a valorização da natureza. Desenvolvido desde 1996, juntamente com a Fundação Relictos, o Projeto consiste na capacitação de professores do 1º ao 6º ano das séries iniciais do ensino fundamental das escolas localizadas nos municípios de atuação da Cenibra, ao longo de um ano, por meio da discussão e desenvolvimento de conceitos sobre o meio ambiente e métodos de sensibilização e divulgação junto aos estudantes. O Projeto é desenvolvido em módulos com temas distintos, que são realizados, durante o ano sob a forma de seminários. Dentre os temas abordados estão: Ecologia e Saúde Integrais; Ecologia do Cotidiano: A escola e a comunidade; Ética e direitos humanos; Água, mudanças climáticas e biodiversidade; Aspectos Ambientais, Econômicos e Sociais do Cultivo do Eucalipto.

“Desde o início, foram mais de 2 mil professores formados nestes anos de sucesso, com mais de 400 escolas envolvidas” declara Leida Hermsdorff Horst Gomes, Coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais.