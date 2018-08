RODA DE VIOLA MOVIMENTA COMUNIDADE DO COCAIS EM FABRICIANO

A Equipe de Catequese da Comunidade de Cocais dos Arruda, em Coronel Fabriciano, com apoio da Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, realizará no próximo sábado (11), a partir das 20h, a 2° Roda de Viola na comunidade do Cocais de Cima. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para cobrir necessidades básicas da comunidade, como reformas e mantimentos para as coordenações, promovendo o turismo e lazer na comunidade.

A programação contará com diversas atrações, dentre elas show com a dupla Flávio Silva e Rafael, concurso de dança do ritmo pisadinha entre crianças, barracas típicas da gastronomia local, rodas de viola, bingos, leilões, e muito mais.

A vice-coordenadora da comunidade São José, Camila Rodrigues, afirma que o evento é uma forma de movimentar a economia local e trazer mais pessoas para conhecer a comunidade. “Sabemos que o Cocais possui varias atrações e pontos turísticos e com a segunda edição do Roda de Viola esperamos estimular nossos comerciantes, levar lazer aos moradores, além de conseguir fundos para nossa catequese”, conclui.

SERRA DO COCAIS

A Serra dos Cocais está situada a cerca de 20 quilômetros do centro de Coronel Fabriciano e é conhecida por possuir grande relevância turística e cultural na cidade. O local é dividido por comunidades conhecidas popularmente como Cocais de Cima, Cocais do Meio e Cocais de Baixo, e é comtemplado por cachoeiras e mirantes, além de ser ponto adequado para práticas de esportes radicais e competições de automobilismo.