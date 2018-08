SENAC MÓVEL PARTICIPA DO CIRCUITO GASTRONÔMICO DE TIMÓTEO

O “Senac Móvel”, uma carreta-escola totalmente adaptada para oferecer oficinas de culinária, será uma das atrações do “Circuito Gastronômico de Timóteo” edição 2018, que acontece entre os dias 20 e 23 de setembro, na Praça 1º de Maio, Centro-Norte, com entrada franca. O evento, que é promovido pelo Circuito Mata Atlântica de Minas (CTMAM), tem por objetivo incentivar, fomentar e valorizar a cadeia produtiva do setor no Vale do Aço, segmento considerado estratégico para o desenvolvimento econômico estadual através do turismo gastronômico.

Durante sua estada, que será entre os dias 20 e 22, serão oferecidas oficinas gratuitas de capacitação, que abordarão temas como: “Excelência no Atendimento em Bares e Restaurantes”, “Estratégias de Elaboração de cardápio para botecos”; “Elaboração de cardápios temáticos” “Doces com cachaça”; “Flan de queijo meia cura com jiló e Costelinha ao molho de cachaça e rapadura”; “Técnicas de pratos a partir da biomassa, utilizando a banana verde”.

No domingo, (23), o festival começa às 12h, com apresentação e construção, ao vivo de um prato especial, feita por chef especialmente convidado. Durante a tarde, além das barracas e estandes de restaurantes, bares e fabricante de bebidas artesanais, que estarão oferecendo seus produtos para degustação e venda, estarão acontecendo uma série de shows com artistas locais.

O “Circuito Gastronômico de Timóteo” conta com apoio da Prefeitura Municipal, do Convention e Visitors Bureau do Vale do Aço (Vac&vb), do Sebrae/MG, Senac/MG, Fecomércio/Vale do Aço e Emater/MG, que veem no evento um grande potencial de movimentação do fluxo turístico regional, reforçando o posicionamento do Vale do Aço como destino de referência em Minas Gerais.