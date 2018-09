SÉRIE ESPETÁCULO DE DANÇA APRESENTA GRUPO CORPO EM IPATINGA

No mês de setembro, o Instituto Cultural Usiminas completa 25 anos de fundação. E, para comemorar, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe novamente o renomado Grupo Corpo, no dia 12 de setembro, às 20h, em única apresentação. Os interessados já podem adquirir seu ingresso na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site www.eventim.com.br.

A apresentação integra a Série Espetáculo de Dança, que tem o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Cultural Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O público poderá conferir as coreografias “21” e “Gira”, que compõem o programa da temporada nacional 2018 do Grupo Corpo. A dobradinha representa um raro privilégio para o público: é a oportunidade de ter, no palco, dois momentos de força extraordinária na evolução da linguagem artística da companhia.

Criado em 1992, “21” é um divisor de águas na história do Grupo Corpo. Depois de atuar por uma década com temas musicais pré-existentes, com este balé a companhia mineira de dança não apenas volta a trabalhar com trilhas especialmente compostas, como passa a adotar como regra este critério. Com música de Marco Antônio Guimarães, o balé do Grupo Corpo surpreende o espectador a todo o momento ao longo dos 40 minutos de duração do espetáculo.

A força contida na tensão entre as cores vermelha, da luz chapada de fundo, e amarela, das malhas utilizadas pelos bailarinos, dá o tom da primeira parte do balé, onde a repetição de múltiplas combinações rítmicas e timbrísticas em escala decrescente do 21 até o 1 ganha um quê minimalista. Oito pequenas peças musicais extraídas das combinações entre os números 6, 5, 4, 3, 2, 1 (que, somados, dão 21), alternam elementos das músicas erudita, popular, oriental, cigana e jazzística.

NOVA COREOGRAFIA

Mais recente criação do Grupo Corpo, “Gira” foi a primeira peça criada depois das celebrações dos 40 anos da companhia. O balé fala do povo brasileiro e suas misturas como a umbanda, que faz um amálgama da África, do catolicismo, do kardecismo. O trabalho de Rodrigo e Paulo Pederneiras vem sendo saudado pela crítica como uma nítida, embora sutil, renovação do vocabulário do Grupo. “Gira” é fruto da parceria da companhia mineira de dança com a banda paulistana Metá Metá, se inspira livremente nos ritos da umbanda.

O trio formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (sax) e Kiko Dinucci (guitarra) – com reforço de Sergio Machado (bateria, sampler e percussão) e Marcelo Cabral (baixo elétrico e acústico) – produziu uma coleção de temas/canções que ao poucos foram se dilatando na configuração própria para um espetáculo de dança. A trilha de Gira conta com as participações especiais do poeta, ensaísta e artista plástico Nuno Ramos, que assina uma das letras, e da cantora Elza Soares em duas faixas. O Grupo Corpo tem o patrocínio da Petrobras.

Serviço:

21 e Gira

Grupo Corpo (MG)

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Duração: 1h10

Classificação: 14 anos

Venda de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Fundação São Francisco Xavier)